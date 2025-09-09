"Знову і знову": Анастейша співала Шварценеггеру пісню 12 разів

Американська співачка Анастейша розповіла, що на одному з голлівудських заходів виконувала для Арнольда Шварценеггера пісню "Whatta Man" дванадцять разів. Інцидент стався ще до її великого прориву в музичній кар’єрі.

Як повідомляє Der Spiegel, до того як здобути світову популярність, Анастейша заробляла на життя виступами для знаменитостей. Одним із таких моментів стала вечірка на день народження Арнольда Шварценеггера, де актор наполягав, щоб співачка заспівала пісню гурту En Vogue "Whatta Man" ("Який класний чоловік") багаторазово.

"Він просто хотів, щоб я виконувала цю пісню знову і знову. Мабуть, я співала її дванадцять разів", – пригадує Анастейша. Вона зазначила, що кожного разу думала: "О Боже, він хоче почути її ще раз". Попри монотонність, артистка зуміла посміятися над цією ситуацією.

У 2000-х голос Анастейші вже привертав увагу у музичній індустрії. Навіть сьогодні, у 56 років, вона активно виступає на турне Австралією та Європою, збираючи повні зали. Проте її перші кроки у світі шоу-бізнесу були далекими від легких, особливо коли доводилося співати на вечірках таких відомих персон, як Стівен Спілберг чи Кейт Кепшоу.

Досвід із "Whatta Man" став частиною її музичної одіссеї. Дебютний сингл Анастейші "I'm Outta Love", випущений у 2000 році, приніс їй всесвітнє визнання. За словами співачки, відтоді їй більше не доводилося повторювати пісню для когось на день народження – принаймні, для Шварценгеггера.

