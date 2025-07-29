Музыкант из Канады приехал в Украину и учит наш язык: что его больше всего удивило (фото)

Канадский певец, выступающий под псевдонимом Beachtown Exile, путешествует по городам Украины, чтобы выразить солидарность с украинцами. Недавно он объявил о своем первом туре.

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Больше всего канадскому музыканту понравилась украинская кухня, в частности ассортимент блюд в сети ресторанов "Пузата хата". Он даже посвятил заведению песню Puzata Khata. Релиз состоялся в воскресенье, 27 июля, на YouTube-канале автора.

Beachtown Exile, который создает музыку разных жанров — фолк, соул, инди и рок — отметил в Instagram, что выпустил песню накануне благотворительного тура по Украине.

"Уважаемые украинки и украинцы, у меня есть хорошие новости. Я делаю благотворительный тур по Украине в августе. Сыграю в разных городах. Приходите, пожалуйста. Я с нетерпением жду встречи! Слава Украине" — заявил исполнитель в своем Instagram, добавив список городов, дат и локаций, где состоятся концерты.

6 августа — Тернополь;

7 августа — Львов;

8 августа — Ивано-Франковск;

9 августа — Ровно;

10 августа — Хмельницкий;

12 августа — Днепр;

14 августа — Одесса.

Украинцы в комментариях поблагодарили автора за поддержку, а также отметили, что также ждут его выступления в своих городах.

Beachtown Exile на киевском вокзале Фото: Instagram

Кстати, в одном из своих видео Beachtown Exile объяснил, почему для него важно общаться на украинском языке.

"Я канадский музыкант, который живет в Берлине и изучает украинский язык. Я хочу говорить с вами на украинском, потому что украинский язык для меня — это язык свободных людей", — сказал он.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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