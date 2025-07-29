Музикант з Канади приїхав в Україну і вчить нашу мову: що його найбільше здивувало (фото)
Канадський співак, який виступає під псевдонімом Beachtown Exile, подорожує містами України, щоб висловити солідарність з українцями. Нещодавно він оголосив про свій перший тур.
Чи не найбільше канадському музикантові сподобалась українська кухня, зокрема асортимент страв у мережі ресторанів "Пузата хата". Митець навіть присвятив закладу пісню Puzata Khata. Реліз відбувся у неділю, 27 липня, на YouTube-каналі автора.
Beachtown Exile, який створює музику різних жанрів — фолк, соул, інді та рок — зазначив в Instagram, що випустив пісню напередодні благодійного туру Україною.
"Шановні українки та українці, у мене є гарні новини. Я роблю благодійний тур Україною в серпні. Зіграю у різних містах. Приходьте, будь ласка. Я з нетерпінням чекаю зустрічі! Слава Україні" — заявив виконавець у своєму Instagram, додавши список міст, дат та локацій, де відбудуться концерти.
- 6 серпня — Тернопіль;
- 7 серпня — Львів;
- 8 серпня — Івано-Франківськ;
- 9 серпня — Рівне;
- 10 серпня — Хмельницький;
- 12 серпня — Дніпро;
- 14 серпня — Одеса.
Українці в коментарях подякували автору за підтримку, а також зазначили, що також чекають на його виступ у своїх містах.
До речі, в одному зі своїх відео Beachtown Exile пояснив, чому для нього важливо спілкуватися українською мовою.
"Я канадський музикант, який живе в Берліні та вивчає українську мову. Я хочу говорити з вами українською, тому що українська мова для мене — це мова вільних людей", — сказав він.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Даан Одінот з Нідерландів переїхав до України та вивчив державну мову за три роки. Наразі іноземець вільно розмовляє українською та планує більше розповідати про свій досвід.
- Крім того, на війні в Україні загинув син заступниці голови одного з відділів ЦРУ Майкл Глосс. Як з'ясувалося, у нього був підписаний контракт з російською армією.
Ренді Вільямс провів останні кілька років, відвідуючи практично кожну країну світу: він обрав свою улюблену, звільнився з роботи та переїхав туди назавжди.