"Така гарна мова": іноземець вільно розмовляє українською та переїхав до Львова (фото)

Даан Одінот з Нідерландів переїхав до України та вивчив державну мову за три роки. Наразі іноземець вільно розмовляє українською та планує більше розповідати про свій досвід.

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"Я нідерландець у Львові. І так, я говорю українською. Я хочу запустити канал, де я буду обговорювати різні культурні теми, побутові теми з точки зору іноземця", — розповів блогер-початківець у TikTok.

Згодом Даан сказав, що йому потрібно подати документи на посвідку. Нідерландець почав вчити українську мову 15 березня 2022 року.

"Я дивився якесь відео, де діти розказували, що вони пережили в Україні. І вони створили такі гарні малюнки. І ця ситуація мене дуже зворушила. І по-друге, я перший раз чув українську мову. І думав, Боже, це така гарна мова. Мені треба її вивчити. І ось так почав", — пригадав іноземець.

Нідерландець Даан переїхав до України Фото: Соцмережi

У 2023 році Даан ділився своїм фото у вишиванці та писав: "Я українець". Після цього в нього є кілька постів зі Львова.

Нідерландець Даан

Користувачі мережі із захватом відреагували на палкий інтерес іноземця до України:

"Нідерландець вивчив українську, а наші не можуть".

"У вас неймовірно гарна українська і ви теж такий сонячний".

"Ваша українська мене вразила…Я викладач української мови як іноземної. Не часто зустрічаються такі обдаровані студенти! Приємно!"

"Красунчик. Вивчив мову, краще за деяких українців!!! RESPECT!!!"

"Дякуємо за повагу до нашої Держави".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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