"Така гарна мова": іноземець вільно розмовляє українською та переїхав до Львова (фото)
Даан Одінот з Нідерландів переїхав до України та вивчив державну мову за три роки. Наразі іноземець вільно розмовляє українською та планує більше розповідати про свій досвід.
"Я нідерландець у Львові. І так, я говорю українською. Я хочу запустити канал, де я буду обговорювати різні культурні теми, побутові теми з точки зору іноземця", — розповів блогер-початківець у TikTok.
Згодом Даан сказав, що йому потрібно подати документи на посвідку. Нідерландець почав вчити українську мову 15 березня 2022 року.
"Я дивився якесь відео, де діти розказували, що вони пережили в Україні. І вони створили такі гарні малюнки. І ця ситуація мене дуже зворушила. І по-друге, я перший раз чув українську мову. І думав, Боже, це така гарна мова. Мені треба її вивчити. І ось так почав", — пригадав іноземець.
У 2023 році Даан ділився своїм фото у вишиванці та писав: "Я українець". Після цього в нього є кілька постів зі Львова.
Користувачі мережі із захватом відреагували на палкий інтерес іноземця до України:
- "Нідерландець вивчив українську, а наші не можуть".
- "У вас неймовірно гарна українська і ви теж такий сонячний".
- "Ваша українська мене вразила…Я викладач української мови як іноземної. Не часто зустрічаються такі обдаровані студенти! Приємно!"
- "Красунчик. Вивчив мову, краще за деяких українців!!! RESPECT!!!"
- "Дякуємо за повагу до нашої Держави".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Львівський хор "Гомін", який "розірвав" напередодні мережу своїм джазовим виконанням пісні Степана Гіги "Цей сон", долучився і до створення серіалу "Чорнобиль" від НВО.
- Ренді Вільямс провів останні кілька років, відвідуючи практично кожну країну світу: він обрав свою улюблену, звільнився з роботи та переїхав туди назавжди.
Крім того, Олена Тополя висловилася про нещодавній скандальний концерт російською мовою Андрія Данилка, який виступає в образі Вєрки Сердючки.