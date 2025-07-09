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Стиль життя

"Така гарна мова": іноземець вільно розмовляє українською та переїхав до Львова (фото)

Нідерландець Даан переїхав до України та вивчив українську мову
Нідерландець Даан переїхав до України | Фото: Соцмережі

Даан Одінот з Нідерландів переїхав до України та вивчив державну мову за три роки. Наразі іноземець вільно розмовляє українською та планує більше розповідати про свій досвід.

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"Я нідерландець у Львові. І так, я говорю українською. Я хочу запустити канал, де я буду обговорювати різні культурні теми, побутові теми з точки зору іноземця", — розповів блогер-початківець у TikTok.

Згодом Даан сказав, що йому потрібно подати документи на посвідку. Нідерландець почав вчити українську мову 15 березня 2022 року.

"Я дивився якесь відео, де діти розказували, що вони пережили в Україні. І вони створили такі гарні малюнки. І ця ситуація мене дуже зворушила. І по-друге, я перший раз чув українську мову. І думав, Боже, це така гарна мова. Мені треба її вивчити. І ось так почав", — пригадав іноземець.

Нідерландець Даан переїхав до України
Нідерландець Даан переїхав до України
Фото: Соцмережi

У 2023 році Даан ділився своїм фото у вишиванці та писав: "Я українець". Після цього в нього є кілька постів зі Львова.

Нідерландець Даан

Користувачі мережі із захватом відреагували на палкий інтерес іноземця до України:

  • "Нідерландець вивчив українську, а наші не можуть".
  • "У вас неймовірно гарна українська і ви теж такий сонячний".
  • "Ваша українська мене вразила…Я викладач української мови як іноземної. Не часто зустрічаються такі обдаровані студенти! Приємно!"
  • "Красунчик. Вивчив мову, краще за деяких українців!!! RESPECT!!!"
  • "Дякуємо за повагу до нашої Держави".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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