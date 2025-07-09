"Такой красивый язык": иностранец свободно разговаривает на украинском и переехал во Львов (фото)

Даан Одинот из Нидерландов переехал в Украину и выучил государственный язык за три года. Сейчас иностранец свободно разговаривает на украинском и планирует больше рассказывать о своем опыте.

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"Я нидерландец во Львове. И да, я говорю на украинском. Я хочу запустить канал, где я буду обсуждать различные культурные темы, бытовые темы с точки зрения иностранца", — рассказал начинающий блогер в TikTok.

Впоследствии Даан сказал, что ему нужно подать документы на вид на жительство. Нидерландец начал учить украинский язык 15 марта 2022 года.

"Я смотрел какое-то видео, где дети рассказывали, что они пережили в Украине. И они создали такие красивые рисунки. И эта ситуация меня очень тронула. И во-вторых, я первый раз слышал украинский язык. И думал, Боже, это такой красивый язык. Мне надо его выучить. И вот так начал", — вспомнил иностранец.

Нидерландец Даан переехал в Украину Фото: Соцсети

В 2023 году Даан делился своим фото в вышиванке и писал: "Я украинец". После этого у него есть несколько постов из Львова.

Нидерландец Даан

Пользователи сети с восторгом отреагировали на горячий интерес иностранца к Украине:

"Голландец выучил украинский, а наши не могут".

"У вас невероятно хороший украинский и вы тоже такой солнечный".

"Ваш украинский меня поразил…Я преподаватель украинского языка как иностранного. Не часто встречаются такие одаренные студенты! Приятно!"

"Красавчик. Выучил язык, лучше некоторых украинцев!!!! RESPECT!!!"

"Спасибо за уважение к нашему Государству".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Елена Тополя высказалась о недавнем скандальном концерте на русском языке Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки.