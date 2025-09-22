Інформагентство ТАСС, яке 21 вересня повідомило, що пісенний конкурс "Інтербачення" подивилася кожна друга людина на Землі, вирішило змінити заголовок до власної новини.

Зрозумівши, що перегнули палицю з кількістю переглядів, автори матеріалу виправили заголовок із "Трансляцію "Інтербачення" подивилися 4 млрд глядачів по всьому світу" на "Трансляція "Інтербачення" була доступна 4 млрд глядачів по всьому світу", звернув увагу Telegram-канал ASTRA.

Як зазначають автори публікації, 4,15 млрд осіб — це чисельність населення всіх країн-учасниць "Інтербачення", включно з Індією та Китаєм.

"Для порівняння, фінал Чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі між збірними Франції та Аргентини подивилися 1,42 млрд глядачів. А фінал конкурсу "Євробачення" у 2025 році — 166 млн осіб", — ідеться в повідомленні.

Населення Землі на вересень 2025 року становить 8,24 млрд осіб.

Конкурс "Інтербачення": що про нього відомо

"Інтербачення" — російська альтернатива "Євробаченню", звідки Росію попросили після повномасштабного вторгнення в Україну.

Конкурс під такою назвою існував з 1965-го по 1968-й і з 1977-го по 1980-й роки. Його організовувала Міжнародна організація радіомовлення і телебачення (її штаб-квартира в 1950-1993 роках перебувала в Празі), а брали участь в "Інтербаченні" переважно країни соціалістичного блоку.

Цього року в Москві виступали представники 21 держави, зокрема і з таких країн, як Ефіопія, В'єтнам або Мадагаскар, а також з Індії, Китаю та Бразилії.

Російські політики підкреслювали, що одна з головних цілей "Інтербачення" — продемонструвати відсутність міжнародної ізоляції Росії і, як прописано в правилах конкурсу, "просувати загальнолюдські, духовні, сімейні традиції". А гендиректор Першого каналу, який транслював "Інтербачення" в Росії, Костянтин Ернст головною відмінністю московського конкурсу від "Євробачення" назвав те, що він не нав'язує "нетрадиційні цінності".

Переможцем став в'єтнамський співак Нгуєн Дик Фук, відкритий гомомсексуал. Дик Фук не приховує своєї орієнтації і навіть підкреслює її у своїх кліпах. Зокрема, він випустив відео на пісню "Більше, ніж кохання", де показано романтичні стосунки двох хлопців. його переглянули понад 125 млн осіб на YouTube, а сам виконавець не приховує, що зустрічається з хлопцем.

Кліп Дик Фука на пісню "Більше ніж любов" розповідає історію стосунків між двома чоловіками

