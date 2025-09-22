"Посмотрели 4 млрд зрителей": росСМИ оконфузились с новостью про конкурс "Интервидение" (фото)

Информагентство ТАСС, которое 21 сентября сообщило, что песенный конкурс "Интервидение" посмотрел каждый второй человек на Земле, решило изменить заголовок к собственной новости.

Поняв, что перегнули палку с количеством просмотров, авторы материала исправили заголовок с "Трансляцию "Интервидения" посмотрели 4 млрд зрителей по всему миру" на "Трансляция "Интервидения" была доступна 4 млрд зрителей по всему миру", обратил внимание Telegram-канал ASTRA.

Как отмечают авторы публикации, 4,15 млрд человек — это численность населения всех стран-участниц "Интервидения", включая Индию и Китай.

"Для сравнения, финал Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными Франции и Аргентины посмотрели 1,42 млрд зрителей. А финал конкурса "Евровидение" в 2025 году — 166 млн человек", — говорится в сообщении.

Население Земли на сентябрь 2025 года составляет 8,24 млрд человек.

Конкурс "Интервидение": что о нем известно

"Интервидение" — российская альтернатива "Евровидению", откуда Россию попросили после полномасштабного вторжения в Украину.

Конкурс под таким названием существовал с 1965-го по 1968-й и с 1977-го по 1980-й годы. Его организовывала Международная организация радиовещания и телевидения (ее штаб-квартира в 1950–1993 годах находилась в Праге), а участвовали в "Интервидении" преимущественно страны социалистического блока.

В этом году в Москве выступали представители 21 государства, в том числе и из таких стран, как Эфиопия, Вьетнам или Мадагаскар, а также из Индии, Китая и Бразилии.

Российские политики подчеркивали, что одна из главных целей "Интервидения" продемонстрировать отсутствие международной изоляции России и, как прописано в правилах конкурса, "продвигать общечеловеческие, духовные, семейные традиции". А гендиректор Первого канала, который транслировал "Интервидение" в России, Константин Эрнст главным отличием московского конкурса от "Евровидения" назвал то, что он не навязывает "нетрадиционные ценности".

Победителем стал вьетнамский певец Нгуен Дык Фук, открытый гомомсексуал. Дык Фук не скрывает своей ориентации и даже подчеркивает ее в своих клипах. В частности, он выпустил видео на песню "Больше чем любовь", где показаны романтические отношения двух парней. его просмотрели более 125 млн человек на YouTube, а сам исполнитель не скрывает, что встречается с парнем.

Клип Дык Фука на песню "Больше чем любовь" рассказывает историю отношений между двумя мужчинами

