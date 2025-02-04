Путин захотел собственное "Евровидение": что придумали в России

В этом году в России проведут "Интервидение". Мероприятие планируют организовать в Москве и Московской области.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил организовать в 2025 году музыкальный конкурс "Интервидение" — аналог "Евровидения". Соответствующий указ уже подписан, а текст документа опубликован на официальном сайте правовых актов РФ, сообщает "Настоящее время".

Возглавит организационный комитет конкурса вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который ранее руководил оргкомитетом Олимпиады в Сочи в 2014 году. Председателем наблюдательного совета станет заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко.

Согласно указу, конкурс будет проводиться с целью "дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества". Мероприятие планируют организовать в Москве и Московской области.

Этот конкурс не является новым. "Интервидение" проходил в 1970-1980-х годах в странах социалистического блока. В ноябре 2023 года министр культуры РФ Ольга Любимова предложила возобновить этот конкурс. В декабре того же года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 600 млн рублей на его проведение в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что интерес к участию в конкурсе выразили Азербайджан, Китай, Узбекистан, Казахстан и Беларусь.

Россия дебютировала на "Евровидении" в 1994 году. С тех пор она 23 раза участвовала в песенном конкурсе. 25 февраля 2022 года Россию дисквалифицировали из-за полномасштабного вторжения в Украину, а 26 февраля исключили из Европейского вещательного союза, что делает невозможным дальнейшее участие страны и трансляции конкурсов.

Напомним, 8 февраля состоится финал национального отбора "Евровидения 2025". За возможность представлять Украину на песенном конкурсе будут соревноваться 10 исполнителей.

69-й международный музыкальный конкурс "Евровидение 2025" состоится в швейцарском Базеле 13, 15 и 17 мая. В 2024 году победу одержал небинарный представитель Швеции Nemo с песней "The Code".