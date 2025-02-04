Путін захотів власне "Євробачення": що придумали в Росії

Цьогоріч у Росії проведуться "Інтербачення". Захід планують організувати в Москві та Московській області.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив організувати у 2025 році музичний конкурс "Інтербачення" — аналог "Євробачення". Відповідний указ уже підписано, а текст документа опублікований на офіційному сайті правових актів РФ, повідомляє "Настоящее время".

Очолить організаційний комітет конкурсу віцепрем’єр Дмитро Чернишенко, який раніше керував оргкомітетом Олімпіади в Сочі у 2014 році. Головою наглядової ради стане заступник голови адміністрації Путіна Сергій Кирієнко.

Згідно з указом, конкурс проводитиметься з метою "подальшого розвитку міжнародного культурно-гуманітарного співробітництва". Захід планують організувати в Москві та Московській області.

Цей конкурс не є новим. "Інтербачення" проходив у 1970–1980-х роках у країнах соціалістичного блоку. У листопаді 2023 року міністр культури РФ Ольга Любимова запропонувала відновити цей конкурс. У грудні того ж року прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав розпорядження про виділення 600 млн рублів на його проведення в Санкт-Петербурзі. Повідомлялося, що інтерес до участі у конкурсі висловили Азербайджан, Китай, Узбекистан, Казахстан і Білорусь.

Росія дебютувала на "Євробаченні" у 1994 році. З того часу вона 23 рази брала участь у пісенному конкурсі. 25 лютого 2022 Росію дискваліфікували через повномасштабне вторгнення в Україну, а 26 лютого виключили з Європейської мовної спілки, що унеможливлює подальшу участь країни та трансляції конкурсів.

Нагадаємо, 8 лютого відбудеться фінал національного відбору "Євробачення 2025". За можливість представляти Україну на пісенному конкурсі будуть змагатися 10 виконавців.

69-й міжнародний музичний конкурс "Євробачення 2025" відбудеться у швейцарському Базелі 13, 15 і 17 травня. У 2024 році перемогу здобув небінарний представник Швеції Nemo з піснею "The Code".