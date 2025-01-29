"Євробачення-2025": де дивитися Нацвідбір та хто ведучі (фото)

Вибір представника, представниці чи представників від України відбудеться 8 лютого. Саме "Євробачення" пройде у Швейцарії у травні.

Related video

Розкрито імена трьох ведучих Нацвідбору на "Євробачення-2025", який пройде 8 лютого. Про це повідомляє Суспільне.

Ними стали:

телеведуча та ведуча "Євробачення-2005" в Києві Марія Єфросиніна;

офіційний "голос" конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко;

стендап-комік Василь Байдак.

Вести передшоу Нацвідбору буде Анна Тульєва — ведуча влогів "Євробачення Україна".

Ведучі Нацвідбору 2025

"Для мене честь в мій ювілейний рік роботи на пісенному конкурсі "Євробачення" знову бути на сцені нацвідбору. І я з великим трепетом чекаю цьогорічний фінал", — розповів Тімур Мірошниченко, який 20 років працює з цим напрямком.

Де дивитися Нацвідбір на "Євробачення-2025":

Окрім цього, трансляцію можна буде слухати на Радіо Промінь.

Хто журі Нацвідбору на "Євробачення-2025"

Голосуванням у "Дії" українці обрали співачку Джамалу, фронтмена рок-гурту "Без обмежень" Сергія Танчинця та фронтвумен гурту Go_A Катерину Павленко.

Вибір представника, представниці чи представників від України відбудеться 8 лютого. Саме "Євробачення" приймає цьогоріч Швейцарія у травні.

Нагадаємо, скільки мільйонів Україна заплатить за Нацвідбір.

Також Фокус писав про всі пісні фіналістів Нацвідбору.