"Євробачення-2025": де дивитися Нацвідбір та хто ведучі (фото)
Вибір представника, представниці чи представників від України відбудеться 8 лютого. Саме "Євробачення" пройде у Швейцарії у травні.
Розкрито імена трьох ведучих Нацвідбору на "Євробачення-2025", який пройде 8 лютого. Про це повідомляє Суспільне.
Ними стали:
- телеведуча та ведуча "Євробачення-2005" в Києві Марія Єфросиніна;
- офіційний "голос" конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко;
- стендап-комік Василь Байдак.
Вести передшоу Нацвідбору буде Анна Тульєва — ведуча влогів "Євробачення Україна".
"Для мене честь в мій ювілейний рік роботи на пісенному конкурсі "Євробачення" знову бути на сцені нацвідбору. І я з великим трепетом чекаю цьогорічний фінал", — розповів Тімур Мірошниченко, який 20 років працює з цим напрямком.
Де дивитися Нацвідбір на "Євробачення-2025":
- телеканал та сайт Суспільне Культура;
- ютуб-канал "Євробачення Україна";
- фейсбук-сторінки Суспільного та "Євробачення Україна";
- сайт "Євробачення" в Україні.
Окрім цього, трансляцію можна буде слухати на Радіо Промінь.
Хто журі Нацвідбору на "Євробачення-2025"
Голосуванням у "Дії" українці обрали співачку Джамалу, фронтмена рок-гурту "Без обмежень" Сергія Танчинця та фронтвумен гурту Go_A Катерину Павленко.
Вибір представника, представниці чи представників від України відбудеться 8 лютого. Саме "Євробачення" приймає цьогоріч Швейцарія у травні.
Нагадаємо, скільки мільйонів Україна заплатить за Нацвідбір.
Також Фокус писав про всі пісні фіналістів Нацвідбору.