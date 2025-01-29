"Евровидение-2025": где смотреть Нацотбор и кто ведущие (фото)
Выбор представителя, представительницы или представителей от Украины состоится 8 февраля. Само "Евровидение" пройдет в Швейцарии в мае.
Раскрыты имена трех ведущих Нацотбора на "Евровидение-2025", который пройдет 8 февраля. Об этом сообщает Суспільне.
Ими стали:
- телеведущая и ведущая "Евровидения-2005" в Киеве Мария Ефросинина;
- официальный "голос" конкурса в Украине Тимур Мирошниченко;
- стендап-комик Василий Байдак.
Вести предшоу Нацотбора будет Анна Тульева — ведущая влогов "Евровидение Украина".
"Для меня честь в мой юбилейный год работы на песенном конкурсе "Евровидение" снова быть на сцене нацотбора. И я с большим трепетом жду нынешний финал", — рассказал Тимур Мирошниченко, который 20 лет работает с этим направлением.
Где смотреть Нацотбор на "Евровидение-2025":
- телеканал и сайт Суспільне Культура;
- ютуб-канал "Євробачення Україна";
- фейсбук-страницы Суспільного и "Євробачення Україна";
- сайт "Євробачення" в Украине.
Кроме этого, трансляцию можно будет слушать на Радіо Промінь.
Кто жюри Нацотбора на "Евровидение-2025"
Голосованием в "Дії" украинцы выбрали певицу Джамалу, фронтмена рок-группы "Без обмежень" Сергея Танчинца и фронтвумен группы Go_A Екатерину Павленко.
Выбор представителя, представительницы или представителей от Украины состоится 8 февраля. Само "Евровидение" принимает в этом году Швейцария в мае.
Напомним, сколько миллионов Украина заплатит за Нацотбор.
Также Фокус писал обо всех песнях финалистов Нацотбора.