"Евровидение-2025": где смотреть Нацотбор и кто ведущие (фото)

Выбор представителя, представительницы или представителей от Украины состоится 8 февраля. Само "Евровидение" пройдет в Швейцарии в мае.

Related video

Раскрыты имена трех ведущих Нацотбора на "Евровидение-2025", который пройдет 8 февраля. Об этом сообщает Суспільне.

Ими стали:

телеведущая и ведущая "Евровидения-2005" в Киеве Мария Ефросинина;

официальный "голос" конкурса в Украине Тимур Мирошниченко;

стендап-комик Василий Байдак.

Вести предшоу Нацотбора будет Анна Тульева — ведущая влогов "Евровидение Украина".

Ведущие Нацотбора 2025

"Для меня честь в мой юбилейный год работы на песенном конкурсе "Евровидение" снова быть на сцене нацотбора. И я с большим трепетом жду нынешний финал", — рассказал Тимур Мирошниченко, который 20 лет работает с этим направлением.

Где смотреть Нацотбор на "Евровидение-2025":

Кроме этого, трансляцию можно будет слушать на Радіо Промінь.

Кто жюри Нацотбора на "Евровидение-2025"

Голосованием в "Дії" украинцы выбрали певицу Джамалу, фронтмена рок-группы "Без обмежень" Сергея Танчинца и фронтвумен группы Go_A Екатерину Павленко.

Выбор представителя, представительницы или представителей от Украины состоится 8 февраля. Само "Евровидение" принимает в этом году Швейцария в мае.

Напомним, сколько миллионов Украина заплатит за Нацотбор.

Также Фокус писал обо всех песнях финалистов Нацотбора.