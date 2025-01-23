"Евровидение-2025": в каком порядке выступят финалисты Нацотбора и их песни (видео)

"Евровидение-2025" примет швейцарский город Базель после победы Nemo в 2024 году. Кто представит Украину, станет известно 8 февраля.

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Стало известно, в каком порядке выступят финалисты Нацотбора на "Евровидение-2025". Видео церемонии жеребьевки делится Суспільне.

Церемония определения порядковых номеров участников финала Нацотбора на "Евровидение-2025"

Уже 8 февраля украинцы и музыкальное жюри выберут представителя, представительницу или представителей Украины на "Евровидении-2025" в Швейцарии. Артисты представляют свои песни в такой последовательности:

1. Влад Шериф — Wind of change

Влад Шериф — Wind of change

2. Абіє — "Дім"

Абіє — "Дім"

3. MOLODI – my sea

MOLODI – my sea

4. Future Culture — Waste My Time

Future Culture — Waste My Time

5. Маша Кондратенко — No time to cry

Маша Кондратенко — No time to cry

6. KHAYAT – HONOR

KHAYAT – HONOR

7. FIЇNKA — "Культура"

FIЇNKA — "Культура"

8. KRYLATA — STAY TRUE

KRYLATA — STAY TRUE

9. Ziferblat – Bird of pray

Ziferblat – Bird of pray

10. ДК Енергетик — "Сіль"

ДК Енергетик — "Сіль"

Церемонию жеребьевки традиционно вел Тимур Мирошниченко, к нему присоединилась Анна Тульева. Также присутствовали продюсер Нацотбора Тина Кароль, креативный продюсер Герман Ненов и глава делегации Украины на "Евровидении" от 2018 года Оксана Скибинская.

Нацотбор состоится 8 февраля. Именно тогда станет известно, кто "повезет" песню от Украины на международный песенный конкурс в Швейцарию. "Евровидение-2025" примет город Базель после победившего Nemo в 2024. Полуфиналы, в одном из которых будет участвовать и представитель от Украины, состоятся 13 и 15 мая, а гранд-финал проведут на арене St. Jakobshalle 17 мая.

Напомним, Молдова отказалась от участия в "Евровидении-2025".

Также Фокус писал о прогнозах букмекеров на "Евровидение-2025".