"Евровидение-2025": в каком порядке выступят финалисты Нацотбора и их песни (видео)
"Евровидение-2025" примет швейцарский город Базель после победы Nemo в 2024 году. Кто представит Украину, станет известно 8 февраля.
Стало известно, в каком порядке выступят финалисты Нацотбора на "Евровидение-2025". Видео церемонии жеребьевки делится Суспільне.
Уже 8 февраля украинцы и музыкальное жюри выберут представителя, представительницу или представителей Украины на "Евровидении-2025" в Швейцарии. Артисты представляют свои песни в такой последовательности:
1. Влад Шериф — Wind of change
2. Абіє — "Дім"
3. MOLODI – my sea
4. Future Culture — Waste My Time
5. Маша Кондратенко — No time to cry
6. KHAYAT – HONOR
7. FIЇNKA — "Культура"
8. KRYLATA — STAY TRUE
9. Ziferblat – Bird of pray
10. ДК Енергетик — "Сіль"
Церемонию жеребьевки традиционно вел Тимур Мирошниченко, к нему присоединилась Анна Тульева. Также присутствовали продюсер Нацотбора Тина Кароль, креативный продюсер Герман Ненов и глава делегации Украины на "Евровидении" от 2018 года Оксана Скибинская.
Нацотбор состоится 8 февраля. Именно тогда станет известно, кто "повезет" песню от Украины на международный песенный конкурс в Швейцарию. "Евровидение-2025" примет город Базель после победившего Nemo в 2024. Полуфиналы, в одном из которых будет участвовать и представитель от Украины, состоятся 13 и 15 мая, а гранд-финал проведут на арене St. Jakobshalle 17 мая.
Напомним, Молдова отказалась от участия в "Евровидении-2025".
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