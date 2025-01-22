Одна страна отказалась от участия в "Евровидении-2025": детали

Среди причин — финансовые затраты. Чтобы "повезти" в Швейцарию свою песню, надо потратить более 20 тысяч евро.

Related video

Молдова за несколько месяцев до "Евровидения-2025" отменила свое участие в песенном конкурсе. Об этом сообщил общественный вещатель страны "Телерадио-Молдова" (TRM).

Страна не представит свою песню в Швейцарии в этом году, ведь нацотбор подсветил определенные проблемы — экономические, административные и художественные.

"Решение было нелегким, но необходимым в нынешних условиях. Нынешний национальный отбор высветил определенные проблемы, в частности снижение интереса публики и общего качества перформансов", — отметил директор телеканала "Молдова 1" Корнелиу Дурнеску.

Теперь организаторам нацотбора нужно провести значительную реформу, в частности, пересмотреть критерии отбора и методологию.

К тому же, "Евровидение" предусматривает значительные расходы: на организацию выступления, проезд и проживание команды. "Поездка" Молдовы в Швейцарию стоила бы 21 486 евро, но теперь эти средства распределят на другие сферы.

"Мы позаботимся о том, чтобы вернуться на "Евровидение" сильными. Важно поддержать людей, которые хотят выйти на большие сцены, и дать им возможность лучше подготовиться", — отметила глава представительства "Евровидения" в Молдове Даниэла Круду.

В прошлом году страну представляла певица Наталья Барбу с песней In The Middle, однако не прошла в финал конкурса в Мальме, Швеция.

Наталья Барбу с песней In The Middle

В этом году "Евровидение" состоится в швейцарском городе Базель после победы Nemo в 2024. Полуфиналы, в одном из которых будет участвовать и представитель от Украины, состоятся 13 и 15 мая, а гранд-финал проведут на арене St. Jakobshalle 17 мая. Кто поедет от Украины, станет известно 8 февраля.

Напомним, украинская певица подала заявку на Нацотбор в Сан-Марино.

Также Фокус писал о прогнозах букмекеров на "Евровидение-2025".