Одна країна відмовилася від участі в "Євробаченні-2025": деталі

Серед причин — фінансові витрати. Щоб "повезти" у Швейцарію свою пісню, треба витратити понад 20 тисяч євро.

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Молдова за кілька місяців до "Євробачення-2025" скасувала свою участь у пісенному конкурсі. Про це повідомив суспільний мовник країни "Телерадіо-Молдова" (TRM).

Країна не представить свою пісню у Швейцарії цього року, адже нацвідбір підсвітив певні проблеми — економічні, адміністративні та мистецькі.

"Рішення було нелегким, але необхідним у нинішніх умовах. Цьогорічний національний відбір висвітлив певні проблеми, зокрема зниження інтересу публіки та загальної якості перформансів", — зазначив директор телеканалу "Молдова 1" Корнеліу Дурнеску.

Тепер організаторам нацвідбору потрібно провести значну реформу, зокрема, переглянути критерії відбору та методологію.

До того ж, "Євробачення" передбачає значні витрати: на організацію виступу, проїзд і проживання команди. "Поїздка" Молдови до Швейцарії коштувала б 21 486 євро, але тепер ці кошти розподілять на інші сфери.

"Ми подбаємо про те, щоб повернутися на "Євробачення" сильними. Важливо підтримати людей, які хочуть вийти на великі сцени, і дати їм можливість краще підготуватися", —зазначила голова представництва "Євробачення" у Молдові Даніела Круду.

Минулого року країну представляла співачка Наталія Барбу з піснею In The Middle, проте не пройшла до фіналу конкурсу в Мальме, Швеція.

Наталія Барбу з піснею In The Middle

Цього року "Євробачення" відбудеться у швейцарському місті Базель після перемогли Nemo у 2024. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 13 та 15 травня, а гранд-фінал проведуть на арені St. Jakobshalle 17 травня. Хто поїде від України, стане відомо 8 лютого.

Нагадаємо, українська співачка подала заявку на Нацвідбір у Сан-Марино.

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