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Прогнози букмекерів на "Євробачення-2025": Україна серед лідерів змагання

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Фото: BBC | Прогнози букмекерів на "Євробачення-2025"

Букмекери вже почали робити прогнози на переможця "Євробачення-2025". Хоч до фіналу ще кілька місяців, вже зараз можна побачити, які країни мають найбільші шанси на успіх. Україна, за попередніми оцінками, посідає третє місце.

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Хоч до "Євробачення-2025" ще кілька місяців, букмекери вже поділилися своїми першими прогнозами щодо переможця. На офіційному сайті конкурсу з'явилися ставки на майбутніх лідерів пісенного змагання.

Бельгія наразі займає перше місце з ймовірністю на перемогу в 12%, попри те, що країна ще не визначилася з представником.

На другому місці, за прогнозами букмекерів, може опинитися Швеція, шанси якої оцінюються в 10%. Хоча країна також не оголосила свого учасника, ймовірність її успіху залишається високою.

Євробачення 2025, прогнози на Євробачення, букмекери Євробачення, ставки на Євробачення 2025, перемога України Євробачення Fullscreen
Прогнози букмекерів на "Євробачення-2025"
Фото: Скрін

Україна, на думку букмекерів, займе третю сходинку на "Євробаченні-2025" з ймовірністю 7%. Варто зазначити, що ці прогнози можуть змінюватися, оскільки остаточна картина стане зрозумілою після того, як всі країни оберуть своїх представників.

Минулий рік показав, що не всі букмекерські ставки справджуються. Наприклад, у 2024 році букмекери пророкували перемогу Хорватії, але перемогла Швейцарія.

Національний відбір в Україні на "Євробачення-2025" відбудеться 8 лютого, і вже скоро стане відомо, хто поїде представляти країну на сцені конкурсу в Базелі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що визначено десятого фіналіста Нацвідбору "Євробачення-2025".

Крім цього, Фокус писав, як MON FIA стала однією з головних претенденток на Євробачення-2025.