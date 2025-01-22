Прогнози букмекерів на "Євробачення-2025": Україна серед лідерів змагання

Букмекери вже почали робити прогнози на переможця "Євробачення-2025". Хоч до фіналу ще кілька місяців, вже зараз можна побачити, які країни мають найбільші шанси на успіх. Україна, за попередніми оцінками, посідає третє місце.

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Хоч до "Євробачення-2025" ще кілька місяців, букмекери вже поділилися своїми першими прогнозами щодо переможця. На офіційному сайті конкурсу з'явилися ставки на майбутніх лідерів пісенного змагання.

Бельгія наразі займає перше місце з ймовірністю на перемогу в 12%, попри те, що країна ще не визначилася з представником.

На другому місці, за прогнозами букмекерів, може опинитися Швеція, шанси якої оцінюються в 10%. Хоча країна також не оголосила свого учасника, ймовірність її успіху залишається високою.

Прогнози букмекерів на "Євробачення-2025" Фото: Скрін

Україна, на думку букмекерів, займе третю сходинку на "Євробаченні-2025" з ймовірністю 7%. Варто зазначити, що ці прогнози можуть змінюватися, оскільки остаточна картина стане зрозумілою після того, як всі країни оберуть своїх представників.

Минулий рік показав, що не всі букмекерські ставки справджуються. Наприклад, у 2024 році букмекери пророкували перемогу Хорватії, але перемогла Швейцарія.

Національний відбір в Україні на "Євробачення-2025" відбудеться 8 лютого, і вже скоро стане відомо, хто поїде представляти країну на сцені конкурсу в Базелі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що визначено десятого фіналіста Нацвідбору "Євробачення-2025".

Крім цього, Фокус писав, як MON FIA стала однією з головних претенденток на Євробачення-2025.