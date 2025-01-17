"Євробачення-2025": визначено десятого фіналіста Нацвідбору
За FIЇNKA віддали голоси третина українців, які взяли участь в опитуванні. Сам Нацвідбір пройде 8 лютого.
Співачка FIЇNKA стала десятою фіналісткою Нацвідбору на "Євробачення-2025". Про це повідомляє Суспільне.
Зранку 17 січня закінчилося голосування в "Дії" за останнього учасника фіналу Нацвідбору пісенного конкурсу, який пройде цього року у Швейцарії.
79 699 голосів віддали за артистку з Івано-Франківської області FIЇNKA. Усього проголосували 262 170 українців.
"Майже третина за одну виконавицю — круто!" — зазначає пресслужба Нацвідбору.
Напередодні в мережі почали писати, що трек Ірини Вихованець (справжні імʼя та прізвище FIЇNKA) "Культура" дуже схожий на композицію "Con Altura" іспанської співачки Rosalía. Втім, продюсерка Нацвідбору Тіна Кароль це заперечила.
У 2023 році FIЇNKA вже брала участь у Нацвідборі на "Євробачення". Артистка представила тоді пісню "Довбуш". Втім, перемогу здобув тернопільський гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel, з якою поїхав до Великої Британії.
FIЇNKA отримала тоді 6 балів від журі, 7 — від глядачів (13 загалом), посівши четверте місце.
Хто інші девʼять фіналістів Нацвідбору:
- Future Culture — Waste My Time;
- KHAYAT — HONOR;
- KRYLATA — STAY TRUE;
- MOLODI — my sea;
- Ziferblat — Bird of pray;
- Абіє — Дім;
- ДК Енергетик — Сіль;
- Маша Кондратенко — No time to cry;
- Влад Шериф — Wind of change.
Також Фокус детальніше писав про співачку FIЇNKA.