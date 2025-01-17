"Евровидение-2025": определен десятый финалист Нацотбора
За FIЇNKA отдали голоса треть украинцев, принявших участие в опросе. Сам Нацотбор пройдет 8 февраля.
Певица FIЇNKA стала десятой финалисткой Нацотбора на "Евровидение-2025". Об этом сообщает Суспільне.
Утром 17 января закончилось голосование в "Дії" за последнего участника финала Нацотбора песенного конкурса, который пройдет в этом году в Швейцарии.
79 699 голосов отдали за артистку из Ивано-Франковской области FIЇNKA. Всего проголосовали 262 170 украинцев.
"Почти треть за одну исполнительницу — круто!" — отмечает пресс-служба Нацотбора.
Накануне в сети начали писать, что трек Ирины Выхованец (настоящие имя и фамилия FIЇNKA) "Культура" очень похож на композицию "Con Altura" испанской певицы Rosalía. Впрочем, продюсер Нацотбора Тина Кароль это опровергла.
В 2023 году FIЇNKA уже участвовала в Нацотборе на "Евровидение". Артистка представила тогда песню "Довбуш". Впрочем, победу одержала тернопольская группа TVORCHI с песней Heart of Steel, с которой поехала в Великобританию.
FIЇNKA получила тогда 6 баллов от жюри, 7 — от зрителей (13 в целом), заняв четвертое место.
Кто остальные девять финалистов Нацотбора:
- Future Culture — Waste My Time;
- KHAYAT — HONOR;
- KRYLATA — STAY TRUE;
- MOLODI — my sea;
- Ziferblat — Bird of pray;
- Абіє — Дім;
- ДК Енергетик — Сіль;
- Маша Кондратенко — No time to cry;
- Влад Шериф — Wind of change.
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