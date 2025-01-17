"Евровидение-2025": определен десятый финалист Нацотбора

За FIЇNKA отдали голоса треть украинцев, принявших участие в опросе. Сам Нацотбор пройдет 8 февраля.

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Певица FIЇNKA стала десятой финалисткой Нацотбора на "Евровидение-2025". Об этом сообщает Суспільне.

Утром 17 января закончилось голосование в "Дії" за последнего участника финала Нацотбора песенного конкурса, который пройдет в этом году в Швейцарии.

79 699 голосов отдали за артистку из Ивано-Франковской области FIЇNKA. Всего проголосовали 262 170 украинцев.

"Почти треть за одну исполнительницу — круто!" — отмечает пресс-служба Нацотбора.

FIЇNKA стала десятой финалисткой Нацотбора

Накануне в сети начали писать, что трек Ирины Выхованец (настоящие имя и фамилия FIЇNKA) "Культура" очень похож на композицию "Con Altura" испанской певицы Rosalía. Впрочем, продюсер Нацотбора Тина Кароль это опровергла.

FIЇNKA

В 2023 году FIЇNKA уже участвовала в Нацотборе на "Евровидение". Артистка представила тогда песню "Довбуш". Впрочем, победу одержала тернопольская группа TVORCHI с песней Heart of Steel, с которой поехала в Великобританию.

FIЇNKA получила тогда 6 баллов от жюри, 7 — от зрителей (13 в целом), заняв четвертое место.

Кто остальные девять финалистов Нацотбора:

Future Culture — Waste My Time;

KHAYAT — HONOR;

KRYLATA — STAY TRUE;

MOLODI — my sea;

Ziferblat — Bird of pray;

Абіє — Дім;

ДК Енергетик — Сіль;

Маша Кондратенко — No time to cry;

Влад Шериф — Wind of change.

Также Фокус подробнее писал о певице FIЇNKA.