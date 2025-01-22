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Прогнозы букмекеров на "Евровидение-2025": Украина среди лидеров соревнования

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Фото: BBC | Прогнозы букмекеров на "Евровидение-2025"

Букмекеры уже начали делать прогнозы на победителя "Евровидения-2025". Хотя до финала еще несколько месяцев, уже сейчас можно увидеть, какие страны имеют наибольшие шансы на успех. Украина, по предварительным оценкам, занимает третье место.

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Хотя до "Евровидения-2025" еще несколько месяцев, букмекеры уже поделились своими первыми прогнозами относительно победителя. На официальном сайте конкурса появились ставки на будущих лидеров песенного соревнования.

Бельгия пока занимает первое место с вероятностью на победу в 12%, несмотря на то, что страна еще не определилась с представителем.

На втором месте, по прогнозам букмекеров, может оказаться Швеция, шансы которой оцениваются в 10%. Хотя страна также не объявила своего участника, вероятность ее успеха остается высокой.

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Прогнозы букмекеров на "Евровидение-2025"
Фото: Скрін

Украина, по мнению букмекеров, займет третью строчку на "Евровидении-2025" с вероятностью 7%. Стоит отметить, что эти прогнозы могут меняться, поскольку окончательная картина станет понятной после того, как все страны выберут своих представителей.

Прошлый год показал, что не все букмекерские ставки сбываются. Например, в 2024 году букмекеры предсказывали победу Хорватии, но победила Швейцария.

Национальный отбор в Украине на "Евровидение-2025" состоится 8 февраля, и уже скоро станет известно, кто поедет представлять страну на сцене конкурса в Базеле.

Напомним, ранее мы писали, что определен десятый финалист Нацотбора "Евровидения-2025".

Кроме этого, Фокус писал, как MON FIA стала одной из главных претенденток на Евровидение-2025.