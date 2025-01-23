"Євробачення-2025": у якому порядку виступлять фіналісти Нацвідбору та їхні пісні (відео)

"Євробачення-2025" прийме швейцарське місто Базель після перемогли Nemo у 2024 році. Хто представить Україну, стане відомо 8 лютого.

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Стало відомо, у якому порядку виступлять фіналісти Нацвідбору на "Євробачення-2025". Відео церемонії жеребкування ділиться Суспільне.

Церемонія визначення порядкових номерів учасників фіналу Нацвідбору на "Євробачення-2025"

Уже 8 лютого українці та музичне журі оберуть представника, представницю чи представників України на "Євробаченні-2025" у Швейцарії. Артисти презентують свої пісні в такій послідовності:

1. Влад Шериф – Wind of change

Влад Шериф – Wind of change

2. Абіє – "Дім"

Абіє – "Дім"

3. MOLODI – my sea

MOLODI – my sea

4. Future Culture – Waste My Time

Future Culture – Waste My Time

5. Маша Кондратенко – No time to cry

Маша Кондратенко – No time to cry

6. KHAYAT – HONOR

KHAYAT – HONOR

7. FIЇNKA – "Культура"

FIЇNKA – "Культура"

8. KRYLATA – STAY TRUE

KRYLATA – STAY TRUE

9. Ziferblat – Bird of pray

Ziferblat – Bird of pray

10. ДК Енергетик – "Сіль"

ДК Енергетик – "Сіль"

Церемонію жеребкування традиційно вів Тімур Мірошниченко, до нього приєдналася Анна Тульєва. Також були присутні продюсерка Нацвідбору Тіна Кароль, креативний продюсер Герман Нєнов та голова делегації України на "Євробаченні" від 2018 року Оксана Скибінська.

Нацвідбір відбудеться 8 лютого. Саме тоді стане відомо, хто "повезе" пісню від України на міжнародний пісенний конкурс у Швейцарію. "Євробачення-2025" прийме місто Базель після перемогли Nemo у 2024. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 13 та 15 травня, а гранд-фінал проведуть на арені St. Jakobshalle 17 травня.

Нагадаємо, Молдова відмовилася від участі в "Євробаченні-2025".

Також Фокус писав про прогнози букмекерів на "Євробачення-2025".