"Євробачення-2025": у якому порядку виступлять фіналісти Нацвідбору та їхні пісні (відео)
"Євробачення-2025" прийме швейцарське місто Базель після перемогли Nemo у 2024 році. Хто представить Україну, стане відомо 8 лютого.
Стало відомо, у якому порядку виступлять фіналісти Нацвідбору на "Євробачення-2025". Відео церемонії жеребкування ділиться Суспільне.
Уже 8 лютого українці та музичне журі оберуть представника, представницю чи представників України на "Євробаченні-2025" у Швейцарії. Артисти презентують свої пісні в такій послідовності:
1. Влад Шериф – Wind of change
2. Абіє – "Дім"
3. MOLODI – my sea
4. Future Culture – Waste My Time
5. Маша Кондратенко – No time to cry
6. KHAYAT – HONOR
7. FIЇNKA – "Культура"
8. KRYLATA – STAY TRUE
9. Ziferblat – Bird of pray
10. ДК Енергетик – "Сіль"
Церемонію жеребкування традиційно вів Тімур Мірошниченко, до нього приєдналася Анна Тульєва. Також були присутні продюсерка Нацвідбору Тіна Кароль, креативний продюсер Герман Нєнов та голова делегації України на "Євробаченні" від 2018 року Оксана Скибінська.
Нацвідбір відбудеться 8 лютого. Саме тоді стане відомо, хто "повезе" пісню від України на міжнародний пісенний конкурс у Швейцарію. "Євробачення-2025" прийме місто Базель після перемогли Nemo у 2024. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 13 та 15 травня, а гранд-фінал проведуть на арені St. Jakobshalle 17 травня.
Нагадаємо, Молдова відмовилася від участі в "Євробаченні-2025".
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