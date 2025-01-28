"Евровидение 2025": государство заплатит 10,5 млн грн за съемки нацотбора компании Пинчука

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) 22 января заключила контракт с компанией "Старлайт Продакшн", которая принадлежит миллиардеру Виктору Пинчуку.

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НОТУ, государственная Национальная общественная телерадиокомпания Украины, потратит 10,5 миллиона гривен на производство аудиовизуального контента для участия Украины в Песенном конкурсе "Евровидение-2025". Контракт получила "Старлайт Продакшн", входящая в медиагруппу "Старлайт Медиа" Виктора Пинчука, украинского миллиардера и зятя 2-го президента Украины Леонида Кучмы. Все работы должны быть завершены до 8 февраля. Об этом сообщает издание "Наши деньги" со ссылкой на систему ProZorro.

Украина будет выступать в 1 половине 1 полуфинала, который состоится 13-го мая

Согласно документации, основная часть бюджета — 10,37 миллиона гривен — направят на производственный процесс. В частности, это создание декораций, разработка номеров, изготовление графических материалов и видеороликов-визиток. Кроме того, средства направят на транспортные, административные и студийные расходы, аренду локаций, оплату труда персонала, жюри, ведущих и приглашенных звезд, а также на техническое обеспечение и музыкальное оформление.

Фото: Prozorro

На подготовительный этап, который охватывает приобретение прав на объекты интеллектуальной собственности и разработку дизайна с 3D-моделированием, выделено 60 тысяч гривен. В то же время завершающий этап — монтаж и постпродакшн — будет стоить 66 тысяч гривен.

Стоит отметить, что закупку осуществили по переговорной процедуре, поскольку "Старлайт Продакшн" стала победителем художественного конкурса на эти услуги.

В обосновании решения НОТУ подчеркивает особое значение участия Украины в международных культурных мероприятиях во время войны. Прошлогодний Национальный отбор транслировался с английским переводом на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest и сопровождался переводом на жестовом языке.

"Старлайт Продакшн", входящая в медиагруппу "Старлайт Медиа" Виктора Пинчука, имеет опыт подготовки подобных проектов — компания уже работала над Нацотбором в 2023 году с бюджетом 9,98 миллиона гривен. В медиагруппу также входят телеканалы ICTV, Новый канал, СТБ, ОЦЕ, М1 и М2.

Для сравнения, в 2024 году отбор организовывало предприятие "1+1 продакшн" за 11 миллионов гривен. А в 2022 году компания "Френдс Про ТВ" получила за эти услуги 20,28 миллиона гривен.

Во время пресс-конференции 23 января в "Медиацентре Украина" креативный продюсер Нацотбора на "Евровидение-2025" от Starlight Production Герман Ненов рассказал подробности о нынешнем открытии финального шоу нацотбора на "Евровидение-2025".

"Сцена Нацотбора-2025 будет одной из самых красивых сцен за все годы. И мы обещаем вам не просто Национальный отбор, мы обещаем "Евровидение". Большое, грандиозное, украинское "Евровидение". Мы добавили форматных элементов, которые присутствуют в большом финале международного шоу", — Ненов рассказал, что зрителей ожидает "самое масштабное открытие за всю историю украинских Отборов".

А ведущими станут тройка тех, кто уже был ведущими Нацотборов в разные годы.

Напомним, после победы в этом году в конкурсе Nemo с песней "The Code" страной, принимающей "Евровидение-2025", стала Швейцария. Конкурс состоится на арене St. Jakobshalle в Базеле. Грандфинал "Евровидения" состоится 17 мая, а полуфиналы — 13 и 15 мая 2025 года.

Выступление Nemo с песней "The Code"

В "Евровидении-2025" примут участие 38 стран. Жеребьевка, которая определит, в каком из полуфиналов будут выступать участники, состоялась в Базеле 28 января 2025 года. Украина будет выступать в 1 половине 1 полуфинала, который состоится 13-го мая. Ранее стало известно, что Молдова не будет принимать участие в конкурсе.