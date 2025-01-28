"Євробачення 2025": держава заплатить 10,5 млн грн за зйомки нацвідбору компанії Пінчука

Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) 22 січня уклала контракт із компанією "Старлайт Продакшн", яка належить мільярдеру Віктору Пінчуку.

Related video

НСТУ, державна Національна суспільна телерадіокомпанія України, витратить 10,5 мільйона гривень на виробництво аудіовізуального контенту для участі України в Пісенному конкурсі "Євробачення-2025". Контракт отримала "Старлайт Продакшн", що входить до медіагрупи "Старлайт Медіа" Віктора Пінчука, українського мільярдера та зятя 2-го президента України Леоніда Кучми. Всі роботи мають бути завершені до 8 лютого. Про це повідомляє видання "Наші гроші" із посиланням на систему ProZorro.

Україна виступатиме у 1 половині 1 півфіналу, який відбудеться 13-го травня

Згідно з документацією, основна частина бюджету – 10,37 мільйона гривень – спрямують на виробничий процес. Зокрема, це створення декорацій, розробка номерів, виготовлення графічних матеріалів та відеороликів-візиток. Крім того, кошти спрямують на транспортні, адміністративні та студійні витрати, оренду локацій, оплату праці персоналу, журі, ведучих та запрошених зірок, а також на технічне забезпечення і музичне оформлення.

Фото: Prozorro

На підготовчий етап, який охоплює придбання прав на об’єкти інтелектуальної власності та розробку дизайну з 3D-моделюванням, виділено 60 тисяч гривень. Водночас завершальний етап – монтаж і постпродакшн – коштуватиме 66 тисяч гривень.

Варто зазначити, що закупівлю здійснили за переговорною процедурою, оскільки "Старлайт Продакшн" стала переможцем мистецького конкурсу на ці послуги.

В обґрунтуванні рішення НСТУ підкреслює особливе значення участі України в міжнародних культурних заходах під час війни. Торішній Національний відбір транслювався з англійським перекладом на офіційному YouTube-каналі Eurovision Song Contest та супроводжувався перекладом жестовою мовою.

"Старлайт Продакшн", що входить до медіагрупи "Старлайт Медіа" Віктора Пінчука, має досвід підготовки подібних проєктів – компанія вже працювала над Нацвідбором у 2023 році з бюджетом 9,98 мільйона гривень. До медіагрупи також належать телеканали ICTV, Новий канал, СТБ, ОЦЕ, М1 та М2.

Для порівняння, у 2024 році відбір організовувало підприємство "1+1 продакшн" за 11 мільйонів гривень. А в 2022 році компанія "Френдс Про ТВ" отримала за ці послуги 20,28 мільйона гривень.

Під час прескоференції 23 січня в "Медіацентрі Україна" креативний продюсер Нацвідбору на "Євробачення-2025" від Starlight Production Герман Нєнов розповів подробиці про цьогорічне відкриття фінального шоу нацвідбору на "Євробачення-2025".

"Сцена Нацвідбору-2025 буде однією з найкрасивіших сцен за усі роки. І ми обіцяємо вам не просто Національний відбір, ми обіцяємо "Євробачення". Велике, грандіозне, українське "Євробачення". Ми додали форматних елементів, які присутні у великому фіналі міжнародного шоу", — Ненов розповів, що на глядачів очікує "наймасштабніше відкриття за всю історію українських Відборів".

А ведучими стануть трійка тих, хто вже був ведучими Нацвідборів у різні роки.

Нагадаємо, після перемоги цього року в конкурсі Nemo з піснею "The Code" країною, що приймає "Євробачення-2025", стала Швейцарія. Конкурс відбудеться на арені St. Jakobshalle в Базелі. Грандфінал "Євробачення" відбудеться 17 травня, а півфінали — 13 та 15 травня 2025 року.

Виступ Nemo з піснею "The Code"

У "Євробаченні-2025" візьмуть участь 38 країн. Жеребкування, яке визначить, у якому з півфіналів виступатимуть учасники, відбулось в Базелі 28 січня 2025 року. Україна виступатиме у 1 половині 1 півфіналу, який відбудеться 13-го травня. Раніше стало відомо, що Молдова не прийматиме участь у конкурсі.