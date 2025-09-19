"Евровидение" по-путински: The Sun раскритиковал песенный конкурс "Интервидение"

В Москве анонсировали новый международный песенный конкурс "Интервидение", который позиционируют как альтернативу Евровидению после исключения России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Организаторы отмечают "традиционные ценности" и одновременно полностью игнорируют тему войны, сопровождая мероприятие откровенно антизападными месседжами.

Как сообщает The Sun, инициатором проекта стал сам Владимир Путин, который фактически восстановил советскую традицию проведения подобного конкурса. "Интервидение" уже существовало в 1960-1980-х годах и тогда имело целью культурно объединить союзников СССР в Европе и за ее пределами. Сегодня Кремль стремится повторить этот опыт, используя шоу как инструмент внешней политики.

В этом году в конкурсе будут участвовать исполнители из 23 стран. В частности, от Беларуси на сцену выйдет 21-летняя Настя Кравченко, которая ранее участвовала в местной версии "Х-Фактор", а Китай представляет 40-летний поп-певец Ван Си, известный под сценическим именем Элвис Ван. Россия же делает ставку на Шамана — артиста, который уже отметился участием в пропагандистских концертах на Красной площади и выступлениями в Северной Корее.

В сети раскритиковали новый проект РФ "Интервидение" Фото: Скриншот из видео

В общем, в список участников вошли Беларусь, Бразилия, Китай, Колумбия, Куба, Египет, Эфиопия, Индия, Казахстан, Кения, Кыргызстан, Мадагаскар, Катар, ЮАР, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, ОАЭ, США, Узбекистан, Венесуэла и Вьетнам. В то же время Азербайджан отказался от участия после того, как в декабре прошлого года российские военные сбили его пассажирский самолет, в результате чего погибли 38 человек.

Изначально США должен был представлять Брэндон Говард, но из-за семейных обстоятельств он отказался от участия. Его место заняла австралийская певица Васси. В то же время после подтверждения ее участия с официальных ресурсов удалили все упоминания о поддержке ЛГБТ, ведь в России соответствующее движение признано "экстремистским".

Официальные представители Москвы утверждают, что конкурс "будет лишен извращений" и призван популяризировать "духовные, семейные и общечеловеческие ценности". Победителя будет определять международное жюри, состав которого будет формировать Кремль, а не голосование зрителей, что еще больше подчеркивает контроль государства над проектом.

Издание отмечает, что в Украине новый конкурс уже охарактеризовали как элемент российской пропаганды и инструмент сокрытия настоящей агрессивной политики Кремля. Несмотря на обострение отношений между Москвой и Вашингтоном, организаторам удалось разместить рекламу конкурса даже на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Ранее Фокус писал, что в начале 2025 года президент РФ Владимир Путин поручил организовать в 2025 году музыкальный конкурс "Интервидение" — аналог "Евровидения". Соответствующий указ уже подписан, а текст документа опубликован на официальном сайте правовых актов РФ.

