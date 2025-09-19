"Євробачення" по-путінськи: The Sun розкритикував пісенний конкурс "Інтербачення"

У Москві анонсували новий міжнародний пісенний конкурс "Інтербачення", який позиціонують як альтернативу Євробаченню після виключення Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Організатори наголошують на "традиційних цінностях" і водночас повністю ігнорують тему війни, супроводжуючи захід відверто антизахідними меседжами.

Як повідомляє The Sun, ініціатором проєкту став сам Володимир Путін, який фактично відновив радянську традицію проведення подібного конкурсу. "Інтербачення" вже існувало в 1960–1980-х роках і тоді мало на меті культурно об’єднати союзників СРСР у Європі та за її межами. Сьогодні Кремль прагне повторити цей досвід, використовуючи шоу як інструмент зовнішньої політики.

Цього року в конкурсі братимуть участь виконавці з 23 країн. Зокрема, від Білорусі на сцену вийде 21-річна Настя Кравченко, яка раніше брала участь у місцевій версії "Х-Фактор", а Китай представляє 40-річний поп-співак Ван Сі, відомий під сценічним ім’ям Елвіс Ван. Росія ж робить ставку на Шамана — артиста, який вже відзначився участю в пропагандистських концертах на Красній площі та виступами в Північній Кореї.

В мережі розкритикували новий проєкт РФ "Інтербачення" Фото: Скриншот з відео

Загалом, до списку учасників увійшли Білорусь, Бразилія, Китай, Колумбія, Куба, Єгипет, Ефіопія, Індія, Казахстан, Кенія, Киргизстан, Мадагаскар, Катар, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, Сербія, Таджикистан, ОАЕ, США, Узбекистан, Венесуела та В’єтнам. Водночас Азербайджан відмовився від участі після того, як у грудні минулого року російські військові збили його пасажирський літак, унаслідок чого загинули 38 людей.

Спочатку США мав представляти Брендон Говард, але через сімейні обставини він відмовився від участі. Його місце зайняла австралійська співачка Вассі. Водночас після підтвердження її участі з офіційних ресурсів видалили всі згадки про підтримку ЛГБТ, адже у Росії відповідний рух визнано "екстремістським".

Офіційні представники Москви стверджують, що конкурс "буде позбавлений збочень" і покликаний популяризувати "духовні, сімейні та загальнолюдські цінності". Переможця визначатиме міжнародне журі, склад якого формуватиме Кремль, а не голосування глядачів, що ще більше підкреслює контроль держави над проєктом.

Видання зауважує, що в Україні новий конкурс вже охарактеризували як елемент російської пропаганди та інструмент приховування справжньої агресивної політики Кремля. Попри загострення відносин між Москвою та Вашингтоном, організаторам вдалося розмістити рекламу конкурсу навіть на Таймс-сквер у Нью-Йорку.

Раніше Фокус писав, що у на початку 2025 року президент РФ Володимир Путін доручив організувати у 2025 році музичний конкурс "Інтербачення" — аналог "Євробачення". Відповідний указ уже підписано, а текст документа опублікований на офіційному сайті правових актів РФ.

Також нещодавно державний іспанський мовник заявив, що зніме участь в наступному пісенному конкурсі Євробачення-2026 у Відні, якщо Ізраїль не буде виключено через війну в Газі.