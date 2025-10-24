Бред Пітт і Анджеліна Джолі готуються до нової битви після розлучення, — подробиці

Колишнє подружжя збирається переїхати до Лондона після важкого шлюборозлучного процесу. І тепер інсайдери переживають, чи достатньо для Джолі та Пітта велика столиця Великої Британії, чи варто чекати нового конфлікту.

Продюсерська компанія Бреда Пітта Plan B оголосила про плани розширення до Великої Британії: 61-річний Пітт відкриває офіс у Лондоні. А його колишня дружина Анджеліна Джолі раніше заявляла, що обмірковує переїзд туди ж, пише RadarOnline.

Анджеліна Джолі з сином Ноксом Фото: Getty Images

"Вона просто чекала, коли вирішиться питання розлучення та опіки, а також коли Ноксу і Вів'єн виповниться 18 років", — заявило джерело про близнюків колишньої пари, яким виповниться 18 років у липні наступного року.

Але тепер, коли Бред Пітт вирішив переїжджати в Лондон, інсайдери вважають, що Анджеліна Джолі ще може переглянути своє рішення.

"Можливо, так і буде, тому що найменше їй хочеться зіткнутися з Бредом. Біль все ще сильний — вона ніяк не може забути його вчинок або пробачити його. Енджі розвідала безліч інших місць у Європі, коли планувала переїзд, тож вона може опинитися де завгодно", — зазначив інсайдер.

Відео дня

Однак якщо Бред Пітт все ж таки вирішить переїхати до Лондона, він може опинитися не один, оскільки він і його дівчина Інес де Рамон офіційно "повноцінно живуть разом" і почали планувати своє спільне майбутнє.

Інсайдер заявив: "Бред дійсно включає Інес в усі свої плани поїздок, а коли вони вдома, вони просто відпочивають разом".

Друзі пари повідомили, що Бред Пітт та Інес де Рамон "щасливіші, ніж будь-коли" відтоді, як почали жити разом. А Пітт — "щасливий і закоханий".

Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі розкрила нові деталі свого розлучення з Бредом Піттом, зокрема емоційні та фінансові труднощі, які довелося пережити їй і дітям.

А виступаючи під час прес-конференції на кінофестивалі в Сан-Себастьяні, Анджеліна Джолі заявила, що більше не впізнає США.