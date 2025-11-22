Джей Ді Венс на межі розлучення з дружиною після обіймів із вдовою Чарлі Кірка, — ЗМІ

Друга леді США з'явилася на публіці без обручки, а інсайдери заявляють, що Уша Венс на межі розлучення, після того, як її чоловік пристрасно обіймався з вдовою Чарлі Кірка на його поминках.

Уша Венс була без обручки під час свого візиту на військову базу Кемп-Лежен у Річлендсі, Північна Кароліна, куди вирушила 19 листопада разом із першою леді Меланією Трамп. Для республіканців, які ставлять сімейні зв'язки на чільне місце своєї політичної програми, — це серйозний знак того, що в сім'ї віцепрезидента США не все гладко, пише Daily Mail.

Уша Венс перестала носити обручку

На фотографіях 39-річна Уша Венс виходить із літака без обручки. І вона так і не повернулася на її палець у наступні дні. При цьому Джей Ді Венс свою каблучку не знімав.

Фотографія з'явилася після кількох тижнів чуток про те, що проблеми в шлюбі віцепрезидента почалися ще в жовтні, коли Венс міцно обійняв Еріку Кірк під час поминальної служби за її чоловіком, активістом правого крила Чарлі Кірком.

Відео дня

Пристрасні обійми Еріки Кірк і Джей Ді Венса

Читачка по губах Нікола Хіклінг розповіла, що Кірк сказала: "Я не можу цього зробити, я не хочу цього робити".

А він відповів: "Я тобою пишаюся".

Розмови про можливий розлад між другою парою підігріло зізнання віцепрезидента в тому, що він благав дружину відмовитися від індуїзму: він є католиком.

За словами Венса, друга леді — індуїстка і виросла в нерелігійній родині.

Венс, з іншого боку, є побожним католиком і планує виховати своїх трьох дітей у християнській родині. Католицизм він прийняв 2019 року, а весілля з Ушею відбулося 2014-го, тобто до того, як він вирішив стати релігійним.

Джей Ді Венс став дуже релігійним, але його дружина індуїстка Фото: Twitter/X J.D. Vance

"Тепер майже щонеділі Уша ходитиме зі мною до церкви", — сказав Венс аудиторії MAGA на заході Turning Point USA в Університеті Міссісіпі.

"Так, моя дружина не виросла християнкою. Думаю, можна сміливо сказати, що вона виросла в індуїстській сім'ї, але не в особливо релігійній сім'ї ні в тому, ні в іншому напрямку", — сказав він.

Потім віцепрезидент зізнався, що сказав Уші, що хотів би, щоб вона "повірила в християнське Євангеліє". Це був перший випадок, коли Венс публічно заявив про своє бажання, щоб Уша прийняла християнство.

"Як я їй говорив, і говорив публічно, і скажу зараз перед 10 000 моїх найближчих друзів, — продовжив Венс. — Чи сподіваюся я, що врешті-решт вона якимось чином перейметься так само, як і я. Так, я щиро цього хочу, тому що вірю в християнське Євангеліє, і сподіваюся, що врешті-решт моя дружина прийде до такої ж думки".

Він додав: "Але якщо вона цього не зробить, то Бог каже, що в кожного є вільна воля, і тому для мене це не є проблемою".

Ба більше, фотографії з попереднього виступу Уші Венс 10 листопада — спільного візиту до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда з чоловіком — свідчать, що на тому заході вона також була без обручки.

Востаннє Уша з'являлася з обручкою на публіці 8 листопада на Морському балу.

Нагадаємо, раніше експерти з мови тіла коментували обійми Джей Ді Венса і вдови Чарлі Кірка, зазначивши, що це було дуже "інтимно".

Також Фокус писав про Ушу Венс, яка поховала свою успішну кар'єру заради чоловіка.