Експерти з мови тіла відповіли на чутки про роман Джея Ді Венса і вдови Чарлі Кірка
Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який позиціонує себе як зразковий сім'янин, люблячий чоловік і батько трьох дітей, опинився в центрі уваги після його надмірно ніжних обіймів із вдовою політичного активіста Чарлі Кірка, Ерікою.
На заході Turning Point USA в Університеті Міссісіпі, де Венс був одним із доповідачів, вони з місіс Кірк так обійнялися, що весь інтернет уже кілька днів ламає голову, які стосунки пов'язують цих людей, повідомляє HuffPost.
У мережі гуляє відео обіймів, і особливо уважні користувачі звернули увагу, що Кірк, яка втратила чоловіка, і Венс міцно обіймаються, притулившись один до одного. У якийсь момент Еріка підносить руку до волосся віцепрезидента, а коли обійми нарешті закінчуються, рука Венса падає на стегно Кірк.
Експерти з мови тіла кажуть, що положення руки Еріки Кірк у волоссі Джея Ді Венса "суперінтимне", "комфортне" і "контролює увагу". Один із найяскравіших моментів взаємодії Кірка і Венса — це положення руки жінки: вона буквально тримає голову Венса і запускає пальці в його волосся.
"Це неймовірно інтимний рух, але, крім того, він контролює її увагу — тобто вона контролює те, на що вона дивиться", — каже поведінкова аналітикиня Трейсі Браун.
Патті Вуд, експертка з мови тіла і невербальної комунікації та авторка книги "SNAP: Як витягти максимум із перших вражень, мови тіла і харизми", згодна з колегою:
"В обіймах вони притискаються один до одного, він посміхається, і найголовніша родзинка сексуального аспекту цієї взаємодії, окрім розташування таза, полягає в тому, що вона проводить руками по його волоссю. Вона запустила руки йому у волосся, і, якщо подивитися на пальці, видно, як вони напружуються, обхоплюють їх, що означає, що вона притягує його ближче", — сказала Вуд.
Експертка додала, що Венс не вирвався з її обіймів, і "його вираз обличчя позитивний".
На думку Карен Дональдсон, експертки зі спілкування та мови тіла, цей жест демонструє ласку.
"Це говорить про те, що їй комфортно. І в цьому є щось на кшталт впізнавання. Він теж знайомий їй", — пояснила Дональдсон. Венс не відсторонився від її обіймів, і "його вираз обличчя позитивний".
Інший яскравий момент цієї взаємодії — це те, як Венс кладе руку Кірк на талію.
"Його руки опускаються їй на стегна, і це неформально, і в багатьох випадках недоречно. Проте вони саме так і чинять", — констатує Трейсі Браун.
Вона звертає увагу на той момент, що Еріка не відсторонюється від політика в цій ситуації.
"Значить, тут закладено щось набагато більше... можливо, це глибока дружба? Так. Можливо, більше? Безумовно. Чи є якийсь рух, який говорить: "Гей, вони тепер пара?" Ні, такого немає", — підсумувала Браун.
Професійні дотики, як правило, стосуються вищих частин тіла — наприклад, поплескування по плечу або рукостискання.
"Коли ми торкаємося трохи нижче нижньої частини ребер, це інтимне місце. Це сигналізує про наявність зв'язку, але це вже більш інтимний бік", — зазначає Карен Дональдсон. Однак, уточнює вона, інтимний простір не завжди означає романтику.
"В аналізі мови тіла існує поняття, зване проксемікою, яке дає змогу експертам оцінити відстань між людьми. Це використовується для визначення почуттів людини, її сили та зв'язку з оточуючими", — пояснила експертка.
У безособовій взаємодії люди зазвичай перебувають на відстані від 3 до 7,5 метрів один від одного. У соціальному просторі (наприклад, у групі для нетворкінгу) відстань між ними становить від 1,2 до 3,2 метрів. Особистий простір (наприклад, з другом або хорошим колегою) — від 3 до 1,2 метрів.
"Коли ми говоримо про інтимний простір, ми маємо на увазі дуже близьку відстань. Зазвичай у межах 30 см і аж до дотику. Люди, які потрапляють у нашу зону інтимного простору, можуть бути як романтичними партнерами, так і тими, хто перебуває у вашій близькій емоційній підтримці, наприклад, найкращими друзями", — поділилася Карен.
У випадку Венса і Кірк вони перебувають "на 150%" в інтимному просторі одне одного, сказала Дональдсон:
"Вони дивляться один на одного віч-на-віч і перебувають в інтимному просторі один одного — і я хочу сказати, що це взаємно, тому що ніхто не відсторонюється. Це символізує близькість і сильний емоційний зв'язок". Вона наголосила, що інтимний простір може стосуватися як близьких дружніх, так і романтичних стосунків, але не стала з повною упевненістю стверджувати про те, що між ними роман.
Ці обійми, впевнена вона, — частина медійної історії, яка спрацювала і вже кілька днів утримує увагу навколо них.
