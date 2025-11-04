Експерти з мови тіла відповіли на чутки про роман Джея Ді Венса і вдови Чарлі Кірка

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який позиціонує себе як зразковий сім'янин, люблячий чоловік і батько трьох дітей, опинився в центрі уваги після його надмірно ніжних обіймів із вдовою політичного активіста Чарлі Кірка, Ерікою.

На заході Turning Point USA в Університеті Міссісіпі, де Венс був одним із доповідачів, вони з місіс Кірк так обійнялися, що весь інтернет уже кілька днів ламає голову, які стосунки пов'язують цих людей, повідомляє HuffPost.

У мережі гуляє відео обіймів, і особливо уважні користувачі звернули увагу, що Кірк, яка втратила чоловіка, і Венс міцно обіймаються, притулившись один до одного. У якийсь момент Еріка підносить руку до волосся віцепрезидента, а коли обійми нарешті закінчуються, рука Венса падає на стегно Кірк.

Експерти з мови тіла кажуть, що положення руки Еріки Кірк у волоссі Джея Ді Венса "суперінтимне", "комфортне" і "контролює увагу". Один із найяскравіших моментів взаємодії Кірка і Венса — це положення руки жінки: вона буквально тримає голову Венса і запускає пальці в його волосся.

"Це неймовірно інтимний рух, але, крім того, він контролює її увагу — тобто вона контролює те, на що вона дивиться", — каже поведінкова аналітикиня Трейсі Браун.

Патті Вуд, експертка з мови тіла і невербальної комунікації та авторка книги "SNAP: Як витягти максимум із перших вражень, мови тіла і харизми", згодна з колегою:

"В обіймах вони притискаються один до одного, він посміхається, і найголовніша родзинка сексуального аспекту цієї взаємодії, окрім розташування таза, полягає в тому, що вона проводить руками по його волоссю. Вона запустила руки йому у волосся, і, якщо подивитися на пальці, видно, як вони напружуються, обхоплюють їх, що означає, що вона притягує його ближче", — сказала Вуд.

Експертка додала, що Венс не вирвався з її обіймів, і "його вираз обличчя позитивний".

На думку Карен Дональдсон, експертки зі спілкування та мови тіла, цей жест демонструє ласку.

"Це говорить про те, що їй комфортно. І в цьому є щось на кшталт впізнавання. Він теж знайомий їй", — пояснила Дональдсон. Венс не відсторонився від її обіймів, і "його вираз обличчя позитивний".

Інший яскравий момент цієї взаємодії — це те, як Венс кладе руку Кірк на талію.

"Його руки опускаються їй на стегна, і це неформально, і в багатьох випадках недоречно. Проте вони саме так і чинять", — констатує Трейсі Браун.

Вона звертає увагу на той момент, що Еріка не відсторонюється від політика в цій ситуації.

"Значить, тут закладено щось набагато більше... можливо, це глибока дружба? Так. Можливо, більше? Безумовно. Чи є якийсь рух, який говорить: "Гей, вони тепер пара?" Ні, такого немає", — підсумувала Браун.

Професійні дотики, як правило, стосуються вищих частин тіла — наприклад, поплескування по плечу або рукостискання.

"Коли ми торкаємося трохи нижче нижньої частини ребер, це інтимне місце. Це сигналізує про наявність зв'язку, але це вже більш інтимний бік", — зазначає Карен Дональдсон. Однак, уточнює вона, інтимний простір не завжди означає романтику.

Обійми Венса і Кір користувачі мережі розглянули в дрібницях

"В аналізі мови тіла існує поняття, зване проксемікою, яке дає змогу експертам оцінити відстань між людьми. Це використовується для визначення почуттів людини, її сили та зв'язку з оточуючими", — пояснила експертка.

У безособовій взаємодії люди зазвичай перебувають на відстані від 3 до 7,5 метрів один від одного. У соціальному просторі (наприклад, у групі для нетворкінгу) відстань між ними становить від 1,2 до 3,2 метрів. Особистий простір (наприклад, з другом або хорошим колегою) — від 3 до 1,2 метрів.

"Коли ми говоримо про інтимний простір, ми маємо на увазі дуже близьку відстань. Зазвичай у межах 30 см і аж до дотику. Люди, які потрапляють у нашу зону інтимного простору, можуть бути як романтичними партнерами, так і тими, хто перебуває у вашій близькій емоційній підтримці, наприклад, найкращими друзями", — поділилася Карен.

У випадку Венса і Кірк вони перебувають "на 150%" в інтимному просторі одне одного, сказала Дональдсон:

"Вони дивляться один на одного віч-на-віч і перебувають в інтимному просторі один одного — і я хочу сказати, що це взаємно, тому що ніхто не відсторонюється. Це символізує близькість і сильний емоційний зв'язок". Вона наголосила, що інтимний простір може стосуватися як близьких дружніх, так і романтичних стосунків, але не стала з повною упевненістю стверджувати про те, що між ними роман.

Ці обійми, впевнена вона, — частина медійної історії, яка спрацювала і вже кілька днів утримує увагу навколо них.

