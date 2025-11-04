Эксперты по языку тела ответили на слухи о романе Джея Ди Вэнса и вдовы Чарли Кирка
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который позиционирует себя как примерный семьянин, любящий муж и отец троих детей, оказался в центре внимания после его чрезмерно нежных объятий со вдовой политического активиста Чарли Кирка, Эрикой.
На мероприятии Turning Point USA в Университете Миссисипи, где Вэнс был одним из докладчиков, они с миссис Кирк так обнялись, что весь интернет уже несколько дней ломает голову, какие отношения связывают этих людей, сообщает HuffPost.
В сети гуляет видео объятий, и особенно внимательные пользователи обратили внимание, что Кирк, потерявшая мужа, и Вэнс крепко обнимаются, прижавшись друг к другу. В какой-то момент Эрика подносит руку к волосам вице-президента, а когда объятие наконец заканчивается, рука Вэнса падает на бедро Кирк.
Эксперты по языку тела говорят, что положение руки Эрики Кирк в волосах Джея Ди Вэнса "суперинтимно", "комфортно" и "контролирует внимание". Один из самых ярких моментов взаимодействия Кирка и Вэнса — это положение руки женщины: она буквально держит голову Вэнса и запускает пальцы в его волосы.
"Это невероятно интимное движение, но, кроме того, оно контролирует его внимание — то есть она контролирует то, на что он смотрит", – говорит поведенческий аналитик Трейси Браун.
Патти Вуд, эксперт по языку тела и невербальной коммуникации и автор книги "SNAP: Как извлечь максимум из первых впечатлений, языка тела и харизмы", согласна с коллегой:
"В объятиях они прижимаются друг к другу, он улыбается, и самая главная изюминка сексуального аспекта этого взаимодействия, помимо расположения таза, заключается в том, что она проводит руками по его волосам. Она запустила руки ему в волосы, и, если посмотреть на пальцы, видно, как они напрягаются, обхватывают их, что означает, что она притягивает его ближе", — сказала Вуд.
Эксперт добавила, что Вэнс не вырвался из ее объятий, и "его выражение лица позитивное".
По мнению Карен Дональдсон, эксперта по общению и языку тела, этот жест демонстрирует ласку.
"Это говорит о том, что ей комфортно. И в этом есть что-то вроде узнавания. Он тоже знаком ей", — объяснила Дональдсон. Вэнс не отстранился от ее объятий, и "его выражение лица позитивное".
Другой яркий момент этого взаимодействия — это то, как Вэнс кладет руку Кирк на талию.
"Его руки опускаются ей на бедра, и это неформально, и во многих случаях неуместно. Тем не менее, они именно так и поступают", — констатирует Трейси Браун.
Она обращает внимание на тот момент, что Эрика не отстраняется от политика в этой ситуации.
"Значит, здесь заложено нечто гораздо большее… может быть, это глубокая дружба? Да. Может быть, больше? Безусловно. Есть ли какое-то движение, которое говорит: "Эй, они теперь пара?" Нет, такого нет", — подытожила Браун.
Профессиональные прикосновения, как правило, касаются более высоких частей тела — например, похлопывания по плечу или рукопожатия.
"Когда мы касаемся чуть ниже нижней части ребер, это интимное место. Это сигнализирует о наличии связи, но это уже более интимная сторона", — отмечает Карен Дональдсон. Однако, уточняет она, интимное пространство не всегда означает романтику.
"В анализе языка тела существует понятие, называемое проксемикой, которое позволяет экспертам оценить расстояние между людьми. Это используется для определения чувств человека, его силы и связи с окружающими", – объяснила эксперт.
В безличном взаимодействии люди обычно находятся на расстоянии от 3 до 7,5 метров друг от друга. В социальном пространстве (например, в группе для нетворкинга) расстояние между ними составляет от 1,2 до 3,2 метров. Личное пространство (например, с другом или хорошим коллегой) – от 3 до 1,2 метров.
"Когда мы говорим об интимном пространстве, мы имеем в виду очень близкое расстояние. Обычно в пределах 30 см и вплоть до прикосновения. Люди, попадающие в нашу зону интимного пространства, могут быть как романтическими партнерами, так и теми, кто находится в вашей близкой эмоциональной поддержке, например, лучшими друзьями", — поделилась Карен.
В случае Вэнса и Кирк они находятся "на 150%" в интимном пространстве друг друга, сказала Дональдсон:
"Они смотрят друг на друга лицом к лицу и находятся в интимном пространстве друг друга — и я хочу сказать, что это взаимно, потому что никто не отстраняется. Это символизирует близость и сильную эмоциональную связь". Она подчеркнула, что интимное пространство может относиться как к близким дружеским, так и к романтическим отношениям, но не стала с полной уверенностью утверждать о том, что между ними роман.
Эти объятия, уверена она, – часть медийной истории, которая сработала и уже несколько дней удерживает внимание вокруг них.
Напомним, Джей Ди Вэнс на Хэллоуин нарядился мемом на самого себя.
Также сообщалось, что Вэнс назвал конфликт с Зеленским самым громким эпизодом своей карьеры.