Эксперты по языку тела ответили на слухи о романе Джея Ди Вэнса и вдовы Чарли Кирка

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который позиционирует себя как примерный семьянин, любящий муж и отец троих детей, оказался в центре внимания после его чрезмерно нежных объятий со вдовой политического активиста Чарли Кирка, Эрикой.

На мероприятии Turning Point USA в Университете Миссисипи, где Вэнс был одним из докладчиков, они с миссис Кирк так обнялись, что весь интернет уже несколько дней ломает голову, какие отношения связывают этих людей, сообщает HuffPost.

В сети гуляет видео объятий, и особенно внимательные пользователи обратили внимание, что Кирк, потерявшая мужа, и Вэнс крепко обнимаются, прижавшись друг к другу. В какой-то момент Эрика подносит руку к волосам вице-президента, а когда объятие наконец заканчивается, рука Вэнса падает на бедро Кирк.

Эксперты по языку тела говорят, что положение руки Эрики Кирк в волосах Джея Ди Вэнса "суперинтимно", "комфортно" и "контролирует внимание". Один из самых ярких моментов взаимодействия Кирка и Вэнса — это положение руки женщины: она буквально держит голову Вэнса и запускает пальцы в его волосы.

"Это невероятно интимное движение, но, кроме того, оно контролирует его внимание — то есть она контролирует то, на что он смотрит", – говорит поведенческий аналитик Трейси Браун.

Патти Вуд, эксперт по языку тела и невербальной коммуникации и автор книги "SNAP: Как извлечь максимум из первых впечатлений, языка тела и харизмы", согласна с коллегой:

"В объятиях они прижимаются друг к другу, он улыбается, и самая главная изюминка сексуального аспекта этого взаимодействия, помимо расположения таза, заключается в том, что она проводит руками по его волосам. Она запустила руки ему в волосы, и, если посмотреть на пальцы, видно, как они напрягаются, обхватывают их, что означает, что она притягивает его ближе", — сказала Вуд.

Эксперт добавила, что Вэнс не вырвался из ее объятий, и "его выражение лица позитивное".

По мнению Карен Дональдсон, эксперта по общению и языку тела, этот жест демонстрирует ласку.

"Это говорит о том, что ей комфортно. И в этом есть что-то вроде узнавания. Он тоже знаком ей", — объяснила Дональдсон. Вэнс не отстранился от ее объятий, и "его выражение лица позитивное".

Другой яркий момент этого взаимодействия — это то, как Вэнс кладет руку Кирк на талию.

"Его руки опускаются ей на бедра, и это неформально, и во многих случаях неуместно. Тем не менее, они именно так и поступают", — констатирует Трейси Браун.

Она обращает внимание на тот момент, что Эрика не отстраняется от политика в этой ситуации.

"Значит, здесь заложено нечто гораздо большее… может быть, это глубокая дружба? Да. Может быть, больше? Безусловно. Есть ли какое-то движение, которое говорит: "Эй, они теперь пара?" Нет, такого нет", — подытожила Браун.

Профессиональные прикосновения, как правило, касаются более высоких частей тела — например, похлопывания по плечу или рукопожатия.

"Когда мы касаемся чуть ниже нижней части ребер, это интимное место. Это сигнализирует о наличии связи, но это уже более интимная сторона", — отмечает Карен Дональдсон. Однако, уточняет она, интимное пространство не всегда означает романтику.

Объятия Вэнса и Кир пользователи сети рассмотрели в мелочах

"В анализе языка тела существует понятие, называемое проксемикой, которое позволяет экспертам оценить расстояние между людьми. Это используется для определения чувств человека, его силы и связи с окружающими", – объяснила эксперт.

В безличном взаимодействии люди обычно находятся на расстоянии от 3 до 7,5 метров друг от друга. В социальном пространстве (например, в группе для нетворкинга) расстояние между ними составляет от 1,2 до 3,2 метров. Личное пространство (например, с другом или хорошим коллегой) – от 3 до 1,2 метров.

"Когда мы говорим об интимном пространстве, мы имеем в виду очень близкое расстояние. Обычно в пределах 30 см и вплоть до прикосновения. Люди, попадающие в нашу зону интимного пространства, могут быть как романтическими партнерами, так и теми, кто находится в вашей близкой эмоциональной поддержке, например, лучшими друзьями", — поделилась Карен.

В случае Вэнса и Кирк они находятся "на 150%" в интимном пространстве друг друга, сказала Дональдсон:

"Они смотрят друг на друга лицом к лицу и находятся в интимном пространстве друг друга — и я хочу сказать, что это взаимно, потому что никто не отстраняется. Это символизирует близость и сильную эмоциональную связь". Она подчеркнула, что интимное пространство может относиться как к близким дружеским, так и к романтическим отношениям, но не стала с полной уверенностью утверждать о том, что между ними роман.

Эти объятия, уверена она, – часть медийной истории, которая сработала и уже несколько дней удерживает внимание вокруг них.

