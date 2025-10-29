"Самое известное, что я делал": Вэнс назвал конфликт с Зеленским самым громким эпизодом своей карьеры

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что его публичный конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 февраля стал одним из самых громких эпизодов в его политической карьере. По его словам, спор возник во время обсуждения дипломатического пути урегулирования войны с Россией и вопроса поддержки США Украине, но сейчас стороны пытаются восстановить конструктивные отношения.

Как сообщил Вэнс в интервью изданию The New York Post, накануне спора Зеленский публично выражал скепсис в отношении республиканца, называя его "слишком радикальным" во время предвыборной кампании 2024 года. Вице-президент США отметил, что попытки наладить эффективную коммуникацию с украинской и российской сторонами остаются приоритетом, а президент США имеет хорошие рабочие отношения со всеми участниками процесса.

Вэнс признал, что его публичный спор с Зеленским был "вероятно, самым известным, что я когда-либо делал или, возможно, буду делать". Инцидент произошел во время визита украинского лидера в Белый дом, где сначала встреча прошла в теплой атмосфере, но напряженность возросла после комментария Вэнса о необходимости дипломатических переговоров между Украиной и Россией.

Во время пресс-конференции Зеленский открыто поставил под сомнение готовность российского президента Владимира Путина к переговорам, что вызвало настоящую перепалку перед камерами. Вэнс отмечал, что тогда его раздражало ощущение определенной грубости и отсутствия взаимного уважения к протоколу Овального кабинета.

Вице-президент подчеркнул, что любой иностранный лидер, находящийся в Белом доме, должен соблюдать правила хозяина, а споры можно вести продуктивно или непродуктивно. Он также признал, что со временем удалось наладить более конструктивный диалог и общие интересы стали более очевидными.

"Я думаю, что вывод для меня, а также для любого иностранного лидера, который посещает Овальный кабинет, заключается в том, что следует уважать правила дома. Вы можете не соглашаться, но делать это можно продуктивно или непродуктивно", — добавил он.

Также издание отметило, что за последние месяцы Трамп пересматривал свой подход к прекращению войны. Он ранее называл Россию "бумажным тигром" и выражал оптимизм относительно возможности Украины вернуть оккупированные территории. После переговоров с Путиным в октябре президент США занял более осторожную позицию относительно шансов Киева.

Зеленский пытался получить от США разрешение на продажу дальнобойных ракет "Томагавк", способных поражать глубокие территории России, но Вашингтон пока воздерживается от предоставления такого вооружения.

"Я считаю, что публичное обсуждение того, где мы расходимся и где имеем общие интересы, было достаточно продуктивным", — подчеркнул Вэнс.

Он отказался прогнозировать дальнейшее развитие конфликта, отметив, что оценка ситуации менялась со временем.

"Если бы вы спросили меня шесть месяцев назад, я бы сказал, что они никогда не прекратят воевать. Это будет похоже на российский Вьетнам. А месяц назад я бы сказал, что мы делаем невероятный прогресс на пути к миру", — сказал Вэнс.

По его словам, сейчас достигнуто определенное "уменьшение напряженности для обеих сторон".

Напомним, что на этом же интервью Джей Ди Вэнс заявил, что настал момент, когда Украина и Россия должны прекратить войну. В частности, политик поставил под сомнение территориальные приобретения Путина и одновременно указал на трудности, которые испытывает Украина.

