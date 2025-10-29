"Найвідоміше, що я робив": Венс назвав конфлікт із Зеленським найгучнішим епізодом своєї кар'єри

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів, що його публічний конфлікт із президентом України Володимиром Зеленським 28 лютого став одним із найгучніших епізодів у його політичній кар’єрі. За його словами, суперечка виникла під час обговорення дипломатичного шляху врегулювання війни з Росією та питання підтримки США Україні, але нині сторони намагаються відновити конструктивні стосунки.

Як повідомив Венс в інтерв’ю виданню The New York Post, напередодні суперечки Зеленський публічно висловлював скепсис щодо республіканця, називаючи його "занадто радикальним" під час передвиборчої кампанії 2024 року. Віцепрезидент США зазначив, що спроби налагодити ефективну комунікацію з українською та російською сторонами залишаються пріоритетом, а президент США має добрі робочі стосунки з усіма учасниками процесу.

Венс визнав, що його публічна суперечка з Зеленським була "ймовірно, найвідомішим, що я коли-небудь робив або, можливо, робитиму". Інцидент стався під час візиту українського лідера до Білого дому, де спершу зустріч пройшла у теплій атмосфері, але напруженість зросла після коментаря Венса про необхідність дипломатичних переговорів між Україною та Росією.

Під час пресконференції Зеленський відкрито поставив під сумнів готовність російського президента Володимира Путіна до переговорів, що спричинило справжню перепалку перед камерами. Венс зазначав, що тоді його роздратувало відчуття певної грубості та відсутності взаємної поваги до протоколу Овального кабінету.

Віцепрезидент підкреслив, що будь-який іноземний лідер, який перебуває у Білому домі, має дотримуватися правил господаря, а суперечки можна вести продуктивно або непродуктивно. Він також визнав, що з часом вдалося налагодити більш конструктивний діалог і спільні інтереси стали очевиднішими.

"Я думаю, що висновок для мене, а також для будь-якого іноземного лідера, який відвідує Овальний кабінет, полягає у тому, що слід поважати правила дому. Ви можете не погоджуватися, але робити це можна продуктивно або непродуктивно", — додав він.

Також видання зазначило, що за останні місяці Трамп переглядав свій підхід до припинення війни. Він раніше називав Росію "паперовим тигром" і висловлював оптимізм щодо можливості України повернути окуповані території. Після переговорів із Путіним у жовтні президент США зайняв більш обережну позицію щодо шансів Києва.

Зеленський намагався отримати від США дозвіл на продаж далекобійних ракет "Томагавк", здатних вражати глибокі території Росії, але Вашингтон поки що утримується від надання такого озброєння.

"Я вважаю, що публічне обговорення того, де ми розходимося і де маємо спільні інтереси, було досить продуктивним", — підкреслив Венс.

Він відмовився прогнозувати подальший розвиток конфлікту, зазначивши, що оцінка ситуації змінювалася з часом.

"Якби ви запитали мене шість місяців тому, я б сказав, що вони ніколи не припинять воювати. Це буде схоже на російський В’єтнам. А місяць тому я б сказав, що ми робимо неймовірний прогрес на шляху до миру", — сказав Венс.

За його словами, наразі досягнуто певного "зменшення напруженості для обох сторін".

Нагадаємо, що на цьому ж інтерв'ю Джей Ді Венс заявив, що настав момент, коли Україна і Росія повинні припинити війну. Зокрема, політик поставив під сумнів територіальні надбання Путіна і водночас вказав на труднощі, яких зазнає Україна.

Також Фокус писав, що на думку Марко Рубіо, Джей Ді Венс на наступних президентських виборах буде кандидатом від республіканців на пост глави держави.