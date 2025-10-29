"Втрачають багато людей": Джей Ді Венс поставив під сумнів територіальні успіхи РФ

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що настав момент, коли Україна і Росія повинні припинити війну.

Політик поставив під сумнів територіальні надбання Путіна і водночас вказав на труднощі, яких зазнає Україна. Своїм баченням ситуації він поділився в останньому випуску програми "Pod Force One".

На запитання оглядача Міранди Девайн, коли закінчиться російсько-українська війна, як і де вона закінчиться, Венс відповів, що йому складно сказати.

"Щоразу, коли я робив приватний прогноз, щось траплялося, через місяць. Знаєте, якби ви запитали мене півроку тому, я б сказав: "Вони ніколи не припинять. Це стане російським В'єтнамом. Це триватиме постійно. Навіть через 15 років ще будуть бої"", — зізнався політик.

Якби ж це запитання прозвучало місяць тому, його відповідь була б уже дещо іншою.

"Ми досягли неймовірного прогресу. Тож важко ризикувати", — сказав він.

При цьому, констатує Венс, обидві сторони опинилися в складній ситуації:

"Територія, яку захоплює РФ, настільки мала, але вони втрачають багато людей. В українців проблеми з електрикою, інфраструктурою і багатьом іншим... Вони, звісно, страждають від безлічі проблем. У них самих багато загиблих на війні".

За його словами, Путін думав, що це буде війна на один-два тижні, і він легко досягне своїх цілей.

"Зараз, через чотири роки, він втрачає тисячі й тисячі російських солдатів щомісяця", — каже гість ефіру.

Саме тому, каже він, у Білому домі вважають, що настав момент, коли і Росії, і Україні "вигідно припинити бойові дії".

"Але послухайте, президент може лише відкрити двері. Він не може змусити сторони увійти в них", — наголосив віцепрезидент США.

