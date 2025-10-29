"Теряют много людей": Джей Ди Вэнс поставил под сомнение территориальные успехи РФ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что настал момент, когда Украина и Россия должны прекратить войну.

Политик поставил под сомнение территориальные приобретения Путина и в то же время указал на трудности, которые испытывает Украина. Своим видением ситуации он поделился в последнем выпуске программы "Pod Force One".

На вопрос обозревателя Миранды Девайн, когда закончится российско-украинская война, как и где она закончится, Вэнс ответил, что ему сложно сказать.

"Каждый раз, когда я делал приватный прогноз, что-то случалось, спустя месяц. Знаете, если бы вы спросили меня полгода назад, я бы сказал: "Они никогда не прекратят. Это станет Российским Вьетнамом. Это будет длиться постоянно. Даже через 15 лет еще будут бои"", – признался политик.

Если бы же этот вопрос прозвучал месяц назад, его ответ был бы уже несколько иным.

"Мы достигли невероятного прогресса. Так что трудно рисковать", – сказал он.

При этом, констатирует Вэнс, обе стороны оказались в сложной ситуации:

"Территория, которую захватывает РФ, настолько мала, но они теряют много людей. У украинцев проблемы с электричеством, инфраструктурой и многим… Они, конечно, страдают от множества проблем. У них самих много погибших на войне".

По его словам, Путин думал, что это будет война на одну-две недели, и он легко достигнет своих целей.

"Сейчас, четыре года спустя, он теряет тысячи и тысячи российских солдат каждый месяц", – говорит гость эфира.

Именно поэтому, говорит он, в Белом доме считают, что настал момент, когда и России и Украине "выгодно прекратить боевые действия".

"Но послушайте, президент может лишь открыть дверь. Он не может заставить стороны войти в нее", — подчеркнул вице-президент США.

Напомним, ранее Марко Рубио заявил, что Джей Ди Вэнс на следующих президентских выборах будет кандидатом от республиканцев на пост главы государства.

Сам Джей Ди Вэнс уже говорил, что готов стать президентом США, но только если с Дональдом Трампом "что-то случится".