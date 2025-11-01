Вэнс перевоплотился на Хэллоуин в мем, возникший после его спора с Зеленским (видео)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс появился на Хэллоуин в образе мема, который преследует его в сети на протяжении нескольких месяцев.

По случаю праздника Вэнс надел темный костюм, красный галстук и кудрявый коричневый парик. В видео, опубликованном в Instagram, политик открывает дверь, после чего вращается вокруг своей оси под жуткую музыку из телесериала "Сумеречная зона".

Вэнс показал свой костюм на Хэллоуин

"Всем счастливого Хэллоуина, не забудьте сказать "спасибо", когда будете просить конфеты!" — говорит вице-президент США в видео.

Как отмечает Fox News, Вэнс впервые стал объектом мема о "толстом Джей Ди с кудрявыми волосами" после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале. Тогда в сети отредактировали фотографию Вэнса с преувеличенными чертами лица и растрепанными волосами, добавив к ней подписи вроде "вы не сказали "пожалуйста" или "вы не сказали "спасибо".

Джей Ди Вэнс скопировал мем о себе

Хэллоуинский образ Вэнса быстро заполонил социальные сети, собрав большое количество комплиментов от его сторонников. Более того, ряд критиков политика признали, что считают эту шутку удачной.

"Мне не нравится Джей Ди Вэнс, но ходить как собственный мем на Хэллоуин — это очень смешно", — написал один из пользователей Instagram.

"Господин вице-президент. Я вас ненавижу, но все равно смеялся!" — добавил другой комментатор.

"Как либерал, я считаю это действительно очень смешным. Молодец, Вэнс", — отметил еще один пользователь.

Напомним, недавно Джей Ди Вэнс рассказал, что его публичный конфликт с Владимиром Зеленским стал одним из самых громких эпизодов в его политической карьере.

Фокус также сообщал, что норвежцу запретили въезд в США после того, как сотрудники иммиграционной службы обнаружили на его телефоне мем с Джей Ди Вэнсом.