Норвежцу запретили въезд в США из-за мемов с лысым Джей Ди Вэнсом

21-летний Мадс Миккельсен прибыл в аэропорт Ньюарк в Нью-Джерси. Но когда пограничный контроль обнаружил на его телефоне мемы с участием вице-президента США, то его отправили в камеру, сорвав отпуск.

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Норвежский турист утверждает, что его преследовали и отказали во въезде в США после того, как сотрудники иммиграционной службы обнаружили на его телефоне мем с Джей Ди Вэнсом, пишет Daily Mail.

Мадс Миккельсен прилетел в США 11 июня в предвкушении отпуска, но, как он описал норвежским журналистам, иммиграционная служба "злоупотребляла властью", когда обнаружила мемы.

Мадса Миккельсена не пустили в США Фото: Соцсети

"Они задавали вопросы о наркоторговле, террористических заговорах и правом экстремизме совершенно без причины", — заявил он изданию.

Миккельсен заявил, что офицеры пригрозили ему штрафом в размере 5000 долларов или пятью годами тюрьмы, если он откажется сообщить пароль от своего мобильного телефона.

Сообщается, что охранники обнаружили на снимках с камеры устройства мем, на котором изображен вице-президент США Джей Ди Вэнс с лысой головой в форме яйца. Так что норвежца в тот же день отправили домой.

Именно этот мем сорвал отпуск Мадса в США Фото: Соцсети

Это произошло после того, как австралийский писатель заявил, что его не пустили на границу с США после того, как его допросили о его взглядах на конфликт в Газе и статьях, которые он написал о пропалестинских протестах.

33-летний Алистер Китчен 12 июня летел из Мельбурна в Нью-Йорк, чтобы навестить друзей. Во время пересадки в Лос-Анджелесе его отвел в сторону сотрудник таможенно-пограничной службы.

Норвежца не пустили в США из-за мемов с Джей Ди Вэнсом Фото: Getty Images

Его задержали на 12 часов в международном аэропорту Лос-Анджелеса, прежде чем посадить на рейс обратно в Мельбурн.

Китчен заявил, что ему было отказано во въезде в США из-за его политических убеждений, однако Министерство внутренней безопасности (DHS) впоследствии заявило, что это "однозначная ложь".

Писатель прожил в США шесть лет, прежде чем в прошлом году вернуться домой, а с 2022 по 2024 год учился в Колумбийском университете.

Китчен утверждает, что сотрудник таможни сообщил ему, что его задерживают из-за его взглядов на пропалестинские митинги, которые прошли в кампусе Нью-Йоркского университета в прошлом году.

"Меня допрашивали о моих убеждениях относительно кризиса в Газе. Я сказал ему, во что верю: война — это трагедия, в которой у всех сторон на руках кровь, но которая может и должна быть немедленно прекращена. Одна партия доминирует, и эта партия может положить конец смерти и разрушениям сегодня", — рассказал он журналистам.

Ранее, в марте Жасмин Муни, звезду фильма "Американский пирог" и сериала "Я — зомби", заковали в кандалы и бросили в камеру сотрудники иммиграционной службы США. Ее обвинили в том, что она пыталась въехать в США по аннулированной визе.

Напомним, иммиграционная политика Дональда Трампа ставит под угрозу американскую армию. С тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом, более 37 000 человек были депортированы — большинство в Латинскую Америку. Многие из них – это ветераны Вооруженных сил США.