Норвежцю заборонили в'їзд до США через меми з лисим Джей Ді Венсом

21-річний Мадс Міккельсен прибув до аеропорту Ньюарк у Нью-Джерсі. Але коли прикордонний контроль виявив на його телефоні меми за участю віцепрезидента США, то його відправили в камеру, зірвавши відпустку.

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Норвезький турист стверджує, що його переслідували і відмовили у в'їзді до США після того, як співробітники імміграційної служби виявили на його телефоні мем із Джей Ді Венсом, пише Daily Mail.

Мадс Міккельсен прилетів до США 11 червня в передчутті відпустки, але, як він описав норвезьким журналістам, імміграційна служба "зловживала владою", коли виявила меми.

Мадса Міккельсена не пустили до США Фото: Соцсети

"Вони ставили запитання про наркоторгівлю, терористичні змови і правий екстремізм абсолютно без причини", — заявив він виданню.

Міккельсен заявив, що офіцери пригрозили йому штрафом у розмірі 5000 доларів або п'ятьма роками в'язниці, якщо він відмовиться повідомити пароль від свого мобільного телефону.

Повідомляється, що охоронці виявили на знімках із камери пристрою мем, на якому зображений віцепрезидент США Джей Ді Венс із лисою головою у формі яйця. Тож норвежця того ж дня відправили додому.

Саме цей мем зірвав відпустку Мадса в США Фото: Соцсети

Це сталося після того, як австралійський письменник заявив, що його не пустили на кордон зі США після того, як його допитали щодо його поглядів на конфлікт у Газі та статей, які він написав про пропалестинські протести.

33-річний Алістер Кітчен 12 червня летів із Мельбурна до Нью-Йорка, щоб відвідати друзів. Під час пересадки в Лос-Анджелесі його відвів убік співробітник митно-прикордонної служби.

Норвежця не пустили до США через меми з Джей Ді Венсом Фото: Getty Images

Його затримали на 12 годин у міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса, перш ніж посадити на рейс назад у Мельбурн.

Кітчен заявив, що йому було відмовлено у в'їзді до США через його політичні переконання, однак Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) згодом заявило, що це "однозначна брехня".

Письменник прожив у США шість років, перш ніж минулого року повернутися додому, а з 2022 до 2024 року навчався в Колумбійському університеті.

Кітчен стверджує, що співробітник митниці повідомив йому, що його затримують через його погляди на пропалестинські мітинги, які відбулися в кампусі Нью-Йоркського університету минулого року.

"Мене допитували про мої переконання щодо кризи в Газі. Я сказав йому, у що вірю: війна — це трагедія, у якій у всіх сторін на руках кров, але яку можна і потрібно негайно припинити. Одна партія домінує, і ця партія може покласти край смерті та руйнуванням сьогодні", — розповів він журналістам.

Раніше, в березні Жасмін Муні, зірку фільму "Американський пиріг" і серіалу "Я — зомбі", закували в кайдани і кинули в камеру співробітники імміграційної служби США. Її звинуватили в тому, що вона намагалася в'їхати в США за анульованою візою.

Нагадаємо, імміграційна політика Дональда Трампа ставить під загрозу американську армію. Відтоді, як Трамп повернувся до Білого дому, понад 37 000 осіб було депортовано — більшість у Латинську Америку. Багато з них — це ветерани Збройних сил США.