Венс перевтілився на Геловін у мем, що виник після його суперечки з Зеленським (відео)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс з’явився на Геловін у образі мема, який переслідує його у мережі впродовж кількох місяців.

З нагоди свята Венс вдягнув темний костюм, червону краватку та кучеряву коричневу перуку. У відео, опублікованому в Instagram, політик відчиняє двері, після чого обертається довкола свої осі під моторошну музику з телесеріалу "Сутінкова зона".

Венс показав свій костюм на Геловін

"Всім щасливого Геловіна, не забудьте сказати "дякую", коли будете просити цукерки!" — каже віцепрезидент США у відео.

Як зазначає Fox News, Венс вперше став об'єктом мему про "товстого Джей Ді з кучерявим волоссям" після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським у лютому. Тоді у мережі відредагували фотографію Венса з перебільшеними рисами обличчя та розпатланим волоссям, додавши до неї підписи на кшталт "ви не сказали "будь ласка"" або "ви не сказали "дякую".

Відео дня

Джей Ді Венс скопіював мем про себе

Геловінський образ Венса швидко заполонив соціальні мережі, зібравши велику кількість компліментів від його прихильників. Ба більше, низка критиків політика визнали, що вважають цей жарт вдалим.

Важливо

Хлопчик з дівчинкою "підкололи" Меланію і Трампа у Білому домі (відео)

"Мені не подобається Джей Ді Венс, але ходити як власний мем на Хелловін — це дуже смішно", — написав один з користувачів Instagram.

"Пане віцепрезиденте. Я вас ненавиджу, але все одно сміявся!" — додав інший коментатор.

"Як ліберал, я вважаю це дійсно дуже смішним. Молодець, Венс", — зазначив ще один користувач.

Нагадаємо, нещодавно Джей Ді Венс розповів, що його публічний конфлікт з Володимиром Зеленським став одним із найгучніших епізодів у його політичній кар’єрі.

Фокус також повідомляв, що норвежцю заборонили в'їзд до США після того, як співробітники імміграційної служби виявили на його телефоні мем із Джей Ді Венсом.