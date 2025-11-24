Куди втекти від зими: топ 5 найспекотніших місць для відпочинку в грудні

Грудень — один із найкращих місяців, щоб втекти від морозів і насолодитися справжнім зимовим сонцем.

У той час як у континентальній Європі морози, тумани та сніг із дощем, є місця, де погода залишається теплою, сонячною та ідеально підходить для відпочинку, пише Express.

До списку увійшли деякі з найпопулярніших місць, перевірених британськими мандрівниками, як-от Тенеріфе і Лансароте. Крім того, поїздка перед Різдвом зазвичай обходиться набагато дешевше, ніж влітку, та й туристів там набагато менше.

Кейптаун

Літо в Кейптауні, ПАР, починається в грудні, приносячи теплі дні, мало опадів і багато сонця. Середня максимальна температура становить приблизно +19,8 градусів, тривалість сонячного дня становить орієнтовно 11 годин, а кількість опадів становить лише майже 15 мм.

Кейптаун у ЮАР славиться своїм м'яким кліматом

Клімат часто порівнюють із середземноморським літом, що пояснює успіх цього виноробного регіону. Відвідувачі можуть досліджувати Столову гору, набережну Вікторії та Альберта і прилеглі виноградники в комфортній, але не виснажливій спеці.

Мадейра

Мадейра — хороший варіант для тих, хто віддає перевагу помірному теплу, а не палючій спеці. Середня температура в грудні коливається приблизно +20 градусів, з великою кількістю сухих днів, але іноді бувають і зливи, особливо в горах.

Португальська Мадейра — ідеальне місце для зимового відпочинку

Острів дуже горбистий, тому погода може швидко змінюватися з набором висоти. Тут не завжди достатньо спекотно, щоб засмагати цілий тиждень, але острів популярний серед любителів піших прогулянок, прогулянок узбережжям і знайомства зі столицею.

Тенерифе

Тенерифе — одне з класичних місць для зимового відпочинку серед туристів. У грудні середня максимальна температура сягає орієнтовно +21,9, а кількість сонячних годин на день становить приблизно шість.

Тенерифе славиться вулканічними пейзажами

Взимку на острові, особливо на півночі, випадає більше дощів, але їхня кількість залишається невеликою. Туристи обирають пляжний відпочинок і відвідують такі курорти, як Коста-Адехе, або ж вирушають углиб острова, щоб побачити Тейде та його вулканічні пейзажі.

Пуерто-дель-Кармен, Лансароте, Канарські острови

На Лансароте зима така ж тепла, але з ще більш сухою погодою. Середня максимальна температура в грудні становить приблизно +22,2 градуса, а нічна температура зазвичай тримається орієнтовно +16 градусів. Метеорологічне бюро повідомляє, що на Лансароте, як правило, менше дощів, ніж на інших Канарських островах.

Лансароте славиться своїми "місячними пейзажами"

Відпочивальники можуть насолодитися пляжами Плайя-Бланка або Пуерто-дель-Кармен, відвідати національний парк Тіманфайя або прогулятися набережною, де майже щодня сонце.

Мельбурн

Грудень знаменує початок літа в Мельбурні, коли середня максимальна температура піднімається до +25,5 градуса, а сонце світить приблизно вісім годин на день. Клімат цього австралійського міста схожий на прибережну Каліфорнію: тут немає тривалих холодів, а опади випадають доволі рівномірно протягом року.

У Мельбурні в грудні починається літо

Умови, як і раніше, можуть бути мінливими, але на туристів чекають теплі дні, коли вони зможуть прогулятися набережною і парками міста без екстремальної вологості.

