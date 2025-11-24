Куда сбежать от зимы: топ-5 самых жарких мест для отдыха в декабре

Декабрь — один из лучших месяцев, чтобы сбежать от морозов и насладиться настоящим зимним солнцем.

В то время как в континентальной Европе морозы, туманы и снег с дождем, есть места, где погода остается теплой, солнечной и идеально подходит для отдыха, пишет Express.

В список вошли некоторые из самых популярных мест, проверенных британскими путешественниками, такие как Тенерифе и Лансароте. Кроме того, поездка перед Рождеством обычно обходится гораздо дешевле, чем летом, да и туристов там гораздо меньше.

Кейптаун

Лето в Кейптауне, ЮАР, начинается в декабре, принося теплые дни, мало осадков и много солнца. Средняя максимальная температура составляет около +19,8 градусов, продолжительность солнечного дня составляет около 11 часов, а количество осадков составляет всего около 15 мм.

Відео дня

Кейптаун в ЮАр славится своим мягким климатом

Климат часто сравнивают со средиземноморским летом, что объясняет успех этого винодельческого региона. Посетители могут исследовать Столовую гору, набережную Виктории и Альберта и близлежащие виноградники в комфортной, но не изнуряющей жаре.

Мадейра

Мадейра — хороший вариант для тех, кто предпочитает умеренное тепло палящей жаре. Средняя температура в декабре колеблется около +20 градусов, с большим количеством сухих дней, но иногда бывают и ливни, особенно в горах.

Португальская Мадейра - идеальное место для зимнего отдыха

Остров очень холмистый, поэтому погода может быстро меняться с набором высоты. Здесь не всегда достаточно жарко, чтобы загорать целую неделю, но остров популярен среди любителей пеших прогулок, прогулок по побережью и знакомства со столицей.

Тенерифе

Тенерифе — одно из классических мест для зимнего отдыха среди туристов. В декабре средняя максимальная температура достигает около +21,9, а количество солнечных часов в день составляет около шести.

Тенерифе - славится вулканическими пейзажами

Зимой на острове, особенно на севере, выпадает больше дождей, но их количество остается небольшим. Туристы выбирают пляжный отдых и посещают такие курорты, как Коста-Адехе, или отправляются вглубь острова, чтобы увидеть Тейде и его вулканические пейзажи.

Пуэрто-дель-Кармен, Лансароте, Канарские острова

На Лансароте зима такая же теплая, но с еще более сухой погодой. Средняя максимальная температура в декабре составляет около +22,2 градуса, а ночная температура обычно держится около +16 градусов. Метеорологическое бюро сообщает, что на Лансароте, как правило, меньше дождей, чем на других Канарских островах.

Лансароте славится своими "лунными пейзажами"

Отдыхающие могут насладиться пляжами Плайя-Бланка или Пуэрто-дель-Кармен, посетить национальный парк Тиманфайя или прогуляться по набережной, где почти каждый день солнце.

Мельбурн

Декабрь знаменует начало лета в Мельбурне, когда средняя максимальная температура поднимается до +25,5 градуса, а солнце светит около восьми часов в день. Климат этого австралийского города похож на прибрежную Калифорнию: здесь нет продолжительных холодов и осадки выпадают довольно равномерно в течение года.

В Мельбурне в декабре начинается лето

Условия по-прежнему могут быть изменчивыми, но туристов ждут теплые дни, когда они смогут прогуляться по набережной и паркам города без экстремальной влажности.

