Снег на западе Украины и резкие контрасты температур: какой будет погода 23 ноября, — Диденко

Воскресенье, 23 ноября, в Украине обещает быть сложным с точки зрения погоды, особенно в западных регионах, где ожидаются мокрый снег, налипание снега и гололедица на дорогах. На юге и севере страны осадки будут минимальными, а на большей части центральных и восточных областей сохранится сухая и относительно теплая погода.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, западные области страны станут эпицентром сложных погодных условий: ожидаются мокрый снег, снег с налипанием и гололедица. На севере возможен небольшой дождь, а вечером в Киевской и Житомирской областях прогнозируется мокрый снег. Восток страны останется без существенных осадков, на юге дождь вероятен только в Одесской области. Центральные регионы получат локальные осадки в Винницкой и Черкасской областях, другие центральные области и Днепропетровщина — без значительных осадков.

Температурные контрасты в этот день будут существенными. В западных областях воздух днем прогреется лишь до +1...+5 °C, на севере — до +4...+8 °C, тогда как в большинстве центральных и южных регионов ожидается весенняя погода с показателями +10...+17 °C. В Киеве предполагается облачно и сыро, днем температура поднимется до +7 °C, а ближе к вечеру — до +9 °C.

Карта осадков на территории Украины 23 ноября Фото: Укргидрометцентр

В свою очередь, Украинский гидрометеорологический центр объявил желтый уровень опасности для Закарпатья и Прикарпатья из-за значительного мокрого снега, налипания снега и гололеда. В центральных областях, а также в Одесской и Николаевской областях ночью и утром прогнозируется туман с видимостью 200-500 м. Метеорологи предупреждают, что погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также создать препятствия для движения транспорта.

Какой будет погода в Киеве 23 ноября

Что касается Киевской области и столицы, то в области ночью ожидается 0-5 °C, днем — 3-8 °C, в Киеве ночью 2-4 °C, днем — 5-7 °C. Ветер переменного направления, от северо-восточного до южного, со скоростью 5-10 м/с.

Стоит отметить, что 21 ноября снег выпал и в Ивано-Франковске и Карпатах, а в ГСЧС уже предостерегают, что 22-23 ноября в западных областях Украины прогнозируются дальнейшие снегопады и гололедица.

Также Фокус писал, что в эти выходные синоптики прогнозируют мокрый снег и гололед, особенно непростой ситуация с погодой будет в западных областях Украины.