Сніг на заході України та різкі контрасти температур: якою буде погода 23 листопада, — Діденко

Неділя, 23 листопада, в Україні обіцяє бути складною з точки зору погоди, особливо у західних регіонах, де очікуються мокрий сніг, налипання снігу та ожеледиця на дорогах. На півдні та півночі країни опади будуть мінімальними, а на більшій частині центральних і східних областей утримається суха та відносно тепла погода.

Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, західні області країни стануть епіцентром складних погодних умов: очікуються мокрий сніг, сніг із налипанням та ожеледиця. На півночі можливий невеликий дощ, а ввечері у Київській та Житомирській областях прогнозується мокрий сніг. Схід країни залишиться без істотних опадів, на півдні дощ ймовірний лише на Одещині. Центральні регіони отримають локальні опади на Вінниччині та Черкащині, інші центральні області та Дніпропетровщина – без значних опадів.

Температурні контрасти цього дня будуть суттєвими. У західних областях повітря вдень прогріється лише до +1…+5 °C, на півночі — до +4…+8 °C, тоді як у більшості центральних і південних регіонів очікується весняна погода з показниками +10…+17 °C. У Києві передбачається хмарно та вогко, вдень температура підніметься до +7 °C, а ближче до вечора – до +9 °C.

Карта опадів на території України 23 листопада Фото: Укргідрометцентр

Своєю чергою, Український гідрометеорологічний центр оголосив жовтий рівень небезпечності для Закарпаття та Прикарпаття через значний мокрий сніг, налипання снігу та ожеледицю. У центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині вночі та вранці прогнозується туман з видимістю 200–500 м. Метеорологи попереджають, що погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також створити перешкоди для руху транспорту.

Якою буде погода у Києві 23 листопада

Що стосується Київщини та столиці, то в області вночі очікується 0–5 °C, вдень – 3–8 °C, у Києві вночі 2–4 °C, вдень – 5–7 °C. Вітер змінного напрямку, від північно-східного до південного, зі швидкістю 5–10 м/с.

Варто зазначити, що 21 листопада сніг випав і в Івано-Франківську та Карпатах, а у ДСНС вже застерігають, що 22–23 листопада в західних областях України прогнозуються подальші снігопади та ожеледиця.

Також Фокус писав, що цими вихідними синоптики прогнозують мокрий сніг та ожеледицю, особливо непростою ситуація з погодою буде в західних областях України.