Лайма Вайкуле виконала "Щедрик" у рекламі АТБ: думка українців розділилася (відео)

71-річна естрадна співачка і народна артистка Латвії Лайма Вайкуле знялася в різдвяній святковій рекламі мережі супермаркетів. Компанія після неоднозначної реакції випустила офіційне звернення і пояснила вибір Вайкуле для участі в промо.

Артистка виконала пісню "Щедрик" Миколи Леонтовича в супроводі танцювального ансамблю "Ріго" та хору "Anima". Відповідне відео компанія розмістила на своїх сторінках у соцмережах.

Однак відео викликало не тільки позитивні емоції, а й стало причиною для критики. Багатьом не сподобалося, що Вайкуле, яка раніше будувала кар'єру і дуже багато виступала в Росії, тепер співає в рекламі української компанії.

Зазначимо, що з початком повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну Лайма Вайкуле засудила дії путінського режиму і виступила на підтримку нашого народу, через що постійно піддається хейту з боку росіян.

При цьому вона підтримувала тих росіян, які виїхали з РФ на знак протесту після початку війни, і вважала, що російська мова стала "жертвою війни".

"Наступний Кіркоров? Ще один братський народ собі знайти вирішили на голову", "На фестивалі Лаймі виступали Потап і Настя, Лобода — яка різниця скажіть? Ганьба!", "Друзі, це просто дуже погано. Неможливо знайти логіку і пояснити, для чого ви це зробили і як це корелює з сучасними реаліями України та українців. Це просто дуже погано. Дуже. Крапка", "Ваша ідея — хороша. Просто Вайкуле до "традицій, що згуртовують українців навіть у найскладніші часи" — як малинове варення до борщу. Є чимало свідомих українських виконавців або молодих, не зневажених совком іноземних артистів. Впевнена, вони б радо підтримали ідею і заспівали "Щедрик"", — пишуть ті, хто не в захваті від ідеї творців ролика.

Інші ж навпаки нагадують про проукраїнську позицію співачки і дякують АТБ за відео:

"Лайма від початку має проукраїнську позицію! Це відео як підтримка для українців! Спасибі за вибір!", "Ідея хороша, пісня і лайма — чудові... Лайма крута, вона однозначно проти війни і не має зараз відношення до Росії, не розумію хейту", "Приємно бачити міжнародне привітання, відмінний жест дружби".

Дискусія вийшла настільки спекотною, що АТБ опублікували офіційне звернення, в якому пояснили вибір артистки для своєї реклами. Компанія підкреслила, що ролик є різдвяним привітанням дружнього латвійського народу українцям.

"Участь латвійської виконавиці пов'язана виключно з тематикою міжнародного привітання. Мета ролика — передати атмосферу дружби та Різдвяного тепла між нашими народами, а не нести будь-які політичні чи ідеологічні меседжі", — йдеться в публікації.

Автори наголосили, що чують і читають усі зауваження, але нагадали, що АТБ-маркет не підтримує і не співпрацює з особами, які мають проросійські або антиукраїнські позиції.

"Ми завжди були і залишаємося українським бізнесом, що працює для українців і разом з українцями, а українська ідентичність і культура — основа всіх наших комунікацій", — заявили в АТБ.

Лайма Вайкуле цю історію ніяк не коментує.

