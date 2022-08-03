Лайма Вайкуле підтримала Україну, розгорнувши прапор на концерті в Паланзі

Раніше відома співачка публічно не коментувала своє ставлення до війни в Україні

Радянська та латвійська співачка Лайма Вайкуле публічно висловила свою позицію щодо російського вторгнення в Україну, підтримавши українців. Під час концерту в литовській Паланзі вона підняла прапор України. Про це пише видання Delfi.

Раніше співачка публічно не висловлювалася з приводу війни в Україні. Хоча Андрій Данилко, відоміший під псевдонімом Вєрка Сердючка, розповідав, що коли почалася війна, саме Вайкуле зателефонувала йому та запропонувала допомогу. До речі, ніхто з російських колег Данилку не дзвонив.

Український прапор Вайкуле розгорнула під час концерту 31 липня. Вона вийшла на сцену у литовській Паланзі разом із музикантом Янісом Стібелісом.

[ + – ] Лайма Вайкуле та Яніс Стібеліс на концерті в Паланзі

Delfi зазначає, що 28 лютого у відеодзвінку зі США, де вона перебувала довгий час, Вайкуле сказала "ні війні, ні смерті", проте прямо не засудила вторгнення Росії до України. Це залишило багатьох її шанувальників без відповіді.

Але, коментуючи свою появу із прапором України на концерті, співачка сказала, що однозначно підтримує Україну.

"А як же інакше? Чого ще від мене чекати? Латвія, я громадянка Латвії, наша політика та позиція зрозумілі. Після того відео все було зрозуміло. Якби я не хотіла нічого коментувати, я б мовчала. Я думаю, що в Латвії немає людей, які за війну”, — каже Вайкуле.

"Ось ми дивимося на блакитне небо, а Україною запускають ракети, вбиваючи все", — зазначила Вайкуле і уточнила, що не збирається з концертами до Росії, де до війни виступала досить часто. Вона сказала, що не знає, за яких обставин це взагалі може статися. Але готова до шквалу критики, який, як вона підозрює, на неї впаде.

Втім, як на будь-якого артиста, який виступає проти війни в Україні.

А Яніс Стібеліс, який підняв прапор України разом із Лаймою Вайкуле на сцені, зазначив, що постійно висловлює підтримку Україні.

На запитання "Дельфі", чи допускає артист можливість будь-коли знову виступати в Росії, Вайкуле відповідає: "Поки ні. Я навіть не знаю, як це може відбуватися емоційно! Але я не хочу, щоб люди ненавиділи", — вважає співачка і додає, що зараз вся Балтика має бути єдиною, а не розділеною нацією.

"Мені винесення українського прапора на сцену здається загальноприйнятою нормою, тим більше що танцювальний гурт, з яким ми виступали, був з України", — пояснив музикант.

Нагадаємо, раніше Лайма Вайкуле різко засудила ведучу Маргариту Симоньян, яка розкритикувала і образила Максима Галкіна та Аллу Пугачову за їхній від'їзд із РФ.