Лайма Вайкуле поддержала Украину, развернув флаг на концерте в Паланге

Ранее известная певица публично не комментировала свое отношение к войне в Украине

Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле публично выразила свою позицию по поводу российского вторжения в Украину, поддержав украинцев. Во время концерта в литовской Паланге она подняла флаг Украины. Об этом пишет издание Delfi.

Ранее певица публично не высказывалась по поводу войны в Украине. Хотя Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, рассказывал, что когда началась война, именно Вайкуле позвонила ему и предложила помощь. К слову, никто из российских коллег Данилко не звонил.

Украинский флаг Вайкуле развернула во время концерта 31 июля. Она вышла на сцену в литовской Паланге вместе с музыкантом Янисом Стибелисом.

[ + – ] Лайма Вайкуле и Янис Стибелис на концерте в Паланге

Delfi отмечает, что 28 февраля в видеозвонке из США, где она находилась долгое время, Вайкуле сказала "нет войне, нет смерти", однако прямо не осудила вторжение России в Украину. Это оставило многих ее поклонников без ответа.

Но, комментируя свое появление с флагом Украины на концерте, певица сказала, что однозначно поддерживает Украину.

"А как же иначе? Чего еще от меня ожидать? Латвия, я гражданка Латвии, наша политика и позиция ясны. После того видео все было понятно. Если бы я не хотела ничего комментировать, я бы молчала. Я думаю, что в Латвии нет людей, которые за войну ", — говорит Вайкуле.

"Вот мы смотрим на голубое небо, а по Украине запускают ракеты, убивая все", — отметила Вайкуле и уточнила, что не собирается с концертами в Россию, где до войны выступала довольно часто. Она сказала, что не знает, при каких обстоятельствах это вообще может произойти. Но готова к шквалу критики, который, как она подозревает, на нее обрушится.

Впрочем, как на любого артиста, который выступает против войны в Украине.

А Янис Стибели, который поднял флаг Украины вместе с Лаймой Вайкуле на сцене, отметил, что постоянно выражает поддержку Украине.

На вопрос "Дельфи", допускает ли артист возможность когда-либо снова выступать в России, Вайкуле отвечает: "Пока нет. Я даже не знаю, как это может происходить эмоционально! Но я не хочу, чтобы люди ненавидели", — считает певица и добавляет, что сейчас вся Балтика должна быть единой, а не разделенной нацией.

"Мне вынесение украинского флага на сцену кажется общепринятой нормой, тем более что танцевальная группа, с которой мы выступали, была из Украины", — объяснил музыкант.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле резко осудила ведущую Маргариту Симоньян, которая раскритиковала и оскорбила Максима Галкина и Аллу Пугачеву за их отъезд из РФ.