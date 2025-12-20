Судна завдовжки в есмінець: чому найбагатші люди світу "божеволіють" від суперяхт

Цього року головним символом розкоші серед мільярдерів стали гігантські яхти завдовжки понад 150 метрів, які за масштабами та оснащенням уже давно перевершують круїзні лайнери минулого покоління. Такі наддорогі судна — це не просто засіб пересування по воді. Йдеться про повноцінні плавучі резиденції, що підкреслюють статус власника.

Сьогодні найбагатші люди планети змагаються вже не в тому, чи є у них особистий кухар, антикварні меблі або літак. В епоху, коли приватні літаки та елітна нерухомість перестали дивувати, яхта залишилася останнім безумовним маркером надбагатства. Вона не просто демонструє гроші — вона демонструє абсолютну свободу. Про це пишуть оглядачі Daily Mail за матеріалами книги Евана Оснаса "Можновладці і ті, хто має яхти".

Чому яхта краща за особняк

"У тебе є кухар — у мене є кухар. У тебе є водій — у мене є водій. Ти літаєш на приватному літаку — і я теж. Тож єдине місце, де я можу ясно показати світові, що я перебуваю в іншій, до біса іншій категорії, ніж ти, — це човен", — зізнається один із мільярдерів.

На відміну від нерухомості, яхта розв'язує одну важливу проблему — поганих сусідів. Не сподобалося оточення? Капітану достатньо однієї фрази: "Йдемо в інше місце". На суші для цього довелося б викуповувати сусідній будинок або терпіти дискомфорт роками.

Крім того, гігантська яхта — ідеальний "поглинач надлишкового капіталу". Це не інвестиція в класичному сенсі, а усвідомлене спалювання грошей заради статусу, усамітнення і контролю над простором.

У матеріалі йдеться, що ринок яхт переживає безпрецедентне зростання. У 2021 році в усьому світі було продано 887 супер'яхт — майже вдвічі більше, ніж роком раніше. Причини очевидні: пандемія і бажання ізолюватися від світу, різке зростання кількості мільярдерів, а також посилення глобальної нерівності.

Так з 1990 року кількість мільярдерів у США зросла з 66 до більш ніж 800. Разом із цим кількість яхт завдовжки понад 76 метрів збільшилася з одиниць до сотень.

Як кажуть у галузі: "Ковід і багатство стали ідеальним штормом".

Розкіш, що переходить в абсурд

Історії зі світу супер'яхт часто балансують між розкішшю і гротеском. Спливають розповіді про судно Марка Цукерберга, вартістю 300 мільйонів доларів і довжиною понад 110 метрів. Її розкіш включала картину Ренуара в головній каюті, басейн з мозаїчним дном, що піднімався і перетворювався на танцпол, а також колекцію зубів китів, вирізаних у сценах з фільму для дорослих "Одіссея", і табуретки, обтягнуті шкірою китів, у барі.

Яхта Марка Цукерберга Фото: Скрин відео

Такі, на перший погляд, надмірності свідчать про появу "нудьгуючих мільярдерів", яким уже недостатньо просто золота і мармуру. Але водночас супер'яхта — це не тільки місце для відпочинку, а й закритий острівець впливу, довіри та місце для домовленостей. Капітани найбільших суден зізнаються: на борту сходяться цілі "сонячні системи" влади і грошей.

Рекомендації, знайомства, інсайти — усе має значення. Навіть такі, здавалося б, дрібниці, як кількість газет на борту, можуть перетворюватися на психологічні ігри між мільярдерами.

Зворотний бік розкоші

Однак світ гігантських яхт дедалі частіше стає об'єктом критики. Екологічні питання, показне споживання та політичні скандали привертають увагу громадськості. В епоху соціальних мереж фотографії 150-метрових яхт можуть викликати не захоплення, а хештеги на кшталт #EatTheRich.

Наприклад, у Facebook житель Роттердама закликав людей "узяти з собою коробку тухлих яєць і натовпом закидати ними супер'яхту Джеффа Безоса, коли вона проходитиме повз". Щонайменше 13 000 людей висловили зацікавленість.

Яхта Джеффа Безоса KORU

Проте індустрія продовжує процвітати. Одні клієнти йдуть, інші приходять, а бажання володіти найбільшим, найдорожчим і найбільш недосяжним залишається незмінним. Але чому саме 150 метрів, запитують оглядачі? Тому що у світі, де майже все можна купити, розмір, як і раніше, має значення. І для мільярдерів гігантська яхта — це не транспорт і не будинок. Це останній бастіон унікальності.

Раніше повідомлялося, що італійська компанія Sanlorenzo виставила на продаж одну з головних яхт, а саме 64-метрове судно 58Steel-Perla Lunar. Судно має низку переваг — інтер'єр, спальні, зручності та навіть офіс.