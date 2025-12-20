Судна длиной в эсминец: почему самые богатые люди мира "сходят с ума" от суперяхт

В этом году главным символом роскоши среди миллиардеров стали гигантские яхты длиной более 150 метров, которые по масштабам и оснащению уже давно превосходят круизные лайнеры прошлого поколения. Такие сверхдорогие суда – это не просто средство передвижения по воде. Речь идет о полноценных плавучих резиденциях, подчеркивающих статус владельца.

Сегодня богатейшие люди планеты соревнуются уже не в том, есть ли у них личный повар, антикварная мебель или самолет. В эпоху, когда частные самолеты и элитная недвижимость перестали удивлять, яхта осталась последним безусловным маркером сверхбогатства. Она не просто демонстрирует деньги — она демонстрирует абсолютную свободу. Об этом пишут обозреватели Daily Mail по материалам книги Эвана Оснаса "Имущие и имеющие яхты".

Почему яхта лучше особняка

"У тебя есть повар — у меня есть повар. У тебя есть водитель — у меня есть водитель. Ты летаешь на частном самолете — и я тоже. Так что единственное место, где я могу ясно показать миру, что я нахожусь в другой, чертовски другой категории, чем ты, — это лодка", — признается один из миллиардеров.

В отличие от недвижимости, яхта решает одну важную проблему — плохих соседей. Не понравилось окружение? Капитану достаточно одной фразы: "Идем в другое место". На суше для этого пришлось бы выкупать соседний дом или терпеть дискомфорт годами.

Кроме того, гигантская яхта — идеальный "поглотитель избыточного капитала". Это не инвестиция в классическом смысле, а осознанное сжигание денег ради статуса, уединения и контроля над пространством.

В материале говорится, что рынок яхт переживает беспрецедентный рост. В 2021 году по всему миру было продано 887 суперъяхт — почти вдвое больше, чем годом ранее. Причины очевидны: пандемия и желание изолироваться от мира, резкий рост числа миллиардеров, а также усиление глобального неравенства.

Так с 1990 года количество миллиардеров в США выросло с 66 до более чем 800. Вместе с этим число яхт длиной более 76 метров увеличилось с единиц до сотен.

Как говорят в отрасли: "Ковид и богатство стали идеальным штормом".

Роскошь, переходящая в абсурд

Истории из мира суперъяхт часто балансируют между роскошью и гротеском. Всплывают рассказы о судне Марка Цукерберга, стоимостью 300 миллионов долларов и длиной более 110 метров. Ее роскошь включала картину Ренуара в главной каюте, бассейн с мозаичным дном, который поднимался и превращался в танцпол, а также коллекцию зубов китов, вырезанных в сценах из фильма для взрослых "Одиссея", и табуретки, обтянутые кожей китов, в баре.

Яхта Марка Цукерберга Фото: Скрин видео

Такие, на первый взгляд, излишества говорят о появлении "скучающих миллиардеров", которым уже недостаточно просто золота и мрамора. Но вместе с тем суперъяхта — это не только место для отдыха, но и закрытый островок влияния, доверия и место для договоренностей. Капитаны крупнейших судов признаются: на борту сходятся целые "солнечные системы" власти и денег.

Рекомендации, знакомства, инсайты — все имеет значение. Даже такие, казалось бы, мелочи, как количество газет на борту, могут превращаться в психологические игры между миллиардерами.

Обратная сторона роскоши

Однако мир гигантских яхт все чаще становится объектом критики. Экологические вопросы, показное потребление и политические скандалы привлекают внимание общественности. В эпоху социальных сетей фотографии 150-метровых яхт могут вызвать не восхищение, а хэштеги вроде #EatTheRich.

К примеру в Facebook житель Роттердама призвал людей "взять с собой коробку тухлых яиц и толпой забросать ими суперъяхту Джеффа Безоса, когда она будет проходить мимо". По меньшей мере 13 000 человек выразили заинтересованность.

Яхта Джеффа Безоса KORU

Тем не менее, индустрия продолжает процветать. Одни клиенты уходят, другие приходят, а желание владеть самым большим, самым дорогим и самым недосягаемым остается неизменным. Но почему именно 150 метров, спрашивают обозреватели? Потому что в мире, где почти все можно купить, размер по-прежнему имеет значение. И для миллиардеров гигантская яхта — это не транспорт и не дом. Это последний бастион уникальности.

