Судна длиной в эсминец: почему самые богатые люди мира "сходят с ума" от суперяхт
В этом году главным символом роскоши среди миллиардеров стали гигантские яхты длиной более 150 метров, которые по масштабам и оснащению уже давно превосходят круизные лайнеры прошлого поколения. Такие сверхдорогие суда – это не просто средство передвижения по воде. Речь идет о полноценных плавучих резиденциях, подчеркивающих статус владельца.
Сегодня богатейшие люди планеты соревнуются уже не в том, есть ли у них личный повар, антикварная мебель или самолет. В эпоху, когда частные самолеты и элитная недвижимость перестали удивлять, яхта осталась последним безусловным маркером сверхбогатства. Она не просто демонстрирует деньги — она демонстрирует абсолютную свободу. Об этом пишут обозреватели Daily Mail по материалам книги Эвана Оснаса "Имущие и имеющие яхты".
Почему яхта лучше особняка
"У тебя есть повар — у меня есть повар. У тебя есть водитель — у меня есть водитель. Ты летаешь на частном самолете — и я тоже. Так что единственное место, где я могу ясно показать миру, что я нахожусь в другой, чертовски другой категории, чем ты, — это лодка", — признается один из миллиардеров.
В отличие от недвижимости, яхта решает одну важную проблему — плохих соседей. Не понравилось окружение? Капитану достаточно одной фразы: "Идем в другое место". На суше для этого пришлось бы выкупать соседний дом или терпеть дискомфорт годами.
Кроме того, гигантская яхта — идеальный "поглотитель избыточного капитала". Это не инвестиция в классическом смысле, а осознанное сжигание денег ради статуса, уединения и контроля над пространством.
В материале говорится, что рынок яхт переживает беспрецедентный рост. В 2021 году по всему миру было продано 887 суперъяхт — почти вдвое больше, чем годом ранее. Причины очевидны: пандемия и желание изолироваться от мира, резкий рост числа миллиардеров, а также усиление глобального неравенства.
Так с 1990 года количество миллиардеров в США выросло с 66 до более чем 800. Вместе с этим число яхт длиной более 76 метров увеличилось с единиц до сотен.
Как говорят в отрасли: "Ковид и богатство стали идеальным штормом".
Роскошь, переходящая в абсурд
Истории из мира суперъяхт часто балансируют между роскошью и гротеском. Всплывают рассказы о судне Марка Цукерберга, стоимостью 300 миллионов долларов и длиной более 110 метров. Ее роскошь включала картину Ренуара в главной каюте, бассейн с мозаичным дном, который поднимался и превращался в танцпол, а также коллекцию зубов китов, вырезанных в сценах из фильма для взрослых "Одиссея", и табуретки, обтянутые кожей китов, в баре.
Такие, на первый взгляд, излишества говорят о появлении "скучающих миллиардеров", которым уже недостаточно просто золота и мрамора. Но вместе с тем суперъяхта — это не только место для отдыха, но и закрытый островок влияния, доверия и место для договоренностей. Капитаны крупнейших судов признаются: на борту сходятся целые "солнечные системы" власти и денег.
Рекомендации, знакомства, инсайты — все имеет значение. Даже такие, казалось бы, мелочи, как количество газет на борту, могут превращаться в психологические игры между миллиардерами.
Обратная сторона роскоши
Однако мир гигантских яхт все чаще становится объектом критики. Экологические вопросы, показное потребление и политические скандалы привлекают внимание общественности. В эпоху социальных сетей фотографии 150-метровых яхт могут вызвать не восхищение, а хэштеги вроде #EatTheRich.
К примеру в Facebook житель Роттердама призвал людей "взять с собой коробку тухлых яиц и толпой забросать ими суперъяхту Джеффа Безоса, когда она будет проходить мимо". По меньшей мере 13 000 человек выразили заинтересованность.
Тем не менее, индустрия продолжает процветать. Одни клиенты уходят, другие приходят, а желание владеть самым большим, самым дорогим и самым недосягаемым остается неизменным. Но почему именно 150 метров, спрашивают обозреватели? Потому что в мире, где почти все можно купить, размер по-прежнему имеет значение. И для миллиардеров гигантская яхта — это не транспорт и не дом. Это последний бастион уникальности.
