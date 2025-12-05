Известную суперяхту за миллионы превратили в офис для работы на борту судна (фото)

Итальянская компания Sanlorenzo выставила на продажу одну из главных яхт — 64-метровое судно 58Steel-Perla Lunar. Плавсредство имеет ряд преимуществ, в частности интерьер, спальни, удобства и даже офис внутри суперсудна.

Также на борту есть хамам (паровая баня), тренажерный зал и салон красоты, а также бар, кинотеатр и бассейн. Об этом сообщает WhatstheJam.

Кроме зон отдыха, есть и идеальное решение для работы — полноценный офис, в котором владелец может работать прямо посреди моря.

"Большие пространства и переменные планировки обеспечивают комфорт, присущий большим яхтам — с двумя полноценными VIP-каютами на нижней палубе и Supreme VIP-каютой на главной", — говорится в пресс-релизе компании.

Верхняя палуба превращается в уединенный оазис владельца: панорамный люкс с бассейном, офисом, гардеробной и гостиной. По заверениям разработчиков суперяхты, здесь можно переоборудовать пространство отдыха даже в частный кинотеатр.

Просторный офис на судне для работы Фото: Jam Press

Там добавляют, что все пространство судна создано для соединения с морем через свет, тишину и минимализм. Исполнительный председатель Sanlorenzo Массимо Перотти говорит, что судно класса 58Steel является продолжением легендарной серии суперяхт.

"Модель 58Steel воплощает наше видение суперъяхты, которая переосмысливает пропорции, приватность и производительность, создавая новый уровень тихого и экологичного крейсерства", — признается представитель компании.

Он добавляет, что яхта отражает стремление оставаться эталоном в классе яхт до 2000 GT. Господин Перроти резюмирует, что расширенная линейка компании в классе стальных яхт "теперь насчитывает шесть уникальных моделей, задающих стандарт дизайна и желательности".

