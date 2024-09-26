Сама генерирует электроэнергию: как выглядит одна из самых дорогих в мире яхт (фото)

На роскошном судне Feadship Concept C есть бассейн, SPA-центр, тренажерный зал и бар. Пассажиры могут разместиться в двух главных каютах.

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Появились фотографии сверхсовременной суперяхты Feadship Concept C — одной из самых дорогих в мире. Человеку, который захочет ее приобрести, придется выложить 150 миллионов фунтов стерлингов (около 8,2 млрд грн), пишет Luxury Boat News.

Одна из ключевых особенностей роскошного судна, которое автономно генерирует экологически чистую энергию, считается регулируемая зона для сидения — ее можно перемещать на разные уровни одним нажатием кнопки. Члены экипажа в специальном "коконе" смогут воссоздать сцену из фильма "Титаник", когда Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет вглядывались в горизонт, держась за поручни на палубе легендарного корабля.

Сверхсовременная суперяхта Feadship Concept C Фото: Luxury Boat News

На роскошной яхте Feadship Concept C есть бассейн, SPA-центр, тренажерный зал и бар. Пассажиры могут разместиться в двух главных каютах, каждая из которых имеет собственную ванную комнату, гардеробную и гостиную. Дополнительно предусмотрено пять двухместных спален для гостей и еще девять для персонала.

Яхта стоит более 8 млрд грн

75-метровая трехэтажная яхта оснащена электроприводом и может двигаться со скоростью 19 узлов, то есть 20 миль/час. Ее впервые представили в Монако 25 сентября этого года.

На судне есть бассейн, SPA-центр, тренажерный зал и бар Фото: Luxury Boat News

"Если представить себе яхту сверху, она будет похожа на очертания акулы-молота, простирающейся горизонтально", — объясняют разработчики.

Во время работы над этим проектом дизайнеры пытались сохранить "контакт" пассажиров на борту с морем, ведь, по их словам, эта особая связь имеет тенденцию исчезать, когда яхты увеличиваются в масштабах.

75-метровое судно может двигаться со скоростью 20 миль/час Фото: Luxury Boat News 75-метровое судно может двигаться со скоростью 20 миль/час Фото: Luxury Boat News

Напомним, ранее в сети появились первые кадры роскошной яхты, проект которой уже вызвал восторг у многих людей. Гости на борту могут рассчитывать на пятизвездочное обслуживание, включая большой бассейн, расположенный на верхней палубе рядом с площадкой для вертолета.

Также стало известно, что работника круизного лайнера арестовали за скрытые камеры в ванных комнатах пассажиров. Женщина, которая проживала в каюте с сестрой и матерью, обнаружила записывающее устройство, когда заглянула под раковину, чтобы взять рулон туалетной бумаги.