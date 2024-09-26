Сама генерує електроенергію: який вигляд має одна з найдорожчих в світі яхт (фото)

На розкішному судні Feadship Concept C є басейн, SPA-центр, тренажерний зал та бар. Пасажири можуть розміститись у двох головних каютах.

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З'явилися фотографії надсучасної суперяхти Feadship Concept C — однієї з найдорожчих у світі. Людині, яка захоче її придбати, доведеться викласти 150 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 8,2 млрд грн), пише Luxury Boat News.

Одна з ключових особливостей розкішного судна, яке автономно генерує екологічно чисту енергію, вважається регульована зона для сидіння — її можна переміщати на різні рівні одним натисканням кнопки. Члени екіпажу в спеціальному "коконі" зможуть відтворити сцену з фільму "Титанік", коли Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет вдивлялись у горизонт, тримаючись за поручні на палубі легендарного корабля.

Надсучасна суперяхта Feadship Concept C Фото: Luxury Boat News

На розкішній яхті Feadship Concept C є басейн, SPA-центр, тренажерний зал та бар. Пасажири можуть розміститись у двох головних каютах, кожна з яких має власну ванну кімнату, гардеробну та вітальню. Додатково передбачено п'ять двомісних спалень для гостей і ще дев'ять для персоналу.

Яхта коштує понад 8 млрд грн

75-метрова триповерхова яхта оснащена електроприводом й може рухатися зі швидкістю 19 вузлів, тобто 20 миль/год. Її вперше представили у Монако 25 вересня цьогоріч.

На судні є басейн, SPA-центр, тренажерний зал та бар Фото: Luxury Boat News

"Якщо уявити собі яхту зверху, вона буде схожа на обриси акули-молота, що простягається горизонтально", — пояснюють розробники.

Під час роботи над цим проєктом дизайнери намагалися зберегти "контакт" пасажирів на борту з морем, адже, за їхніми словами, цей особливий зв’язок має тенденцію зникати, коли яхти збільшуються у масштабах.

75-метрове судно може рухатися зі швидкістю 20 миль/год Фото: Luxury Boat News 75-метрове судно може рухатися зі швидкістю 20 миль/год Фото: Luxury Boat News

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилися перші кадри розкішної яхти, проєкт якої вже викликав захват у багатьох людей. Гості на борту можуть розраховувати на п'ятизіркове обслуговування, включно з великим басейном, розташованим на верхній палубі поруч із майданчиком для вертольота.

Також стало відомо, що працівника круїзного лайнера заарештували за приховані камери у ванних кімнатах пасажирів. Жінка, яка проживала в каюті з сестрою і матір'ю, виявила записувальний пристрій, коли заглянула під раковину, щоб узяти рулон туалетного паперу.