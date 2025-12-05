Відому суперяхту за мільйони перетворили в офіс для роботи на борту cудна (фото)

Італійська компанія Sanlorenzo виставила на продаж одну з головних яхт — 64-метрове судно 58Steel-Perla Lunar. Плавзасіб має низку переваг, зокрема інтер'єр, спальні, зручності та навіть офіс усередині суперсудна.

Також на борту є хамам (парова лазня), тренажерний зал і салон краси, а бар, кінотеатр і басейн. Про це повідомляє WhatstheJam.

Окрім зон відпочинку, є й ідеальне рішення для роботи — повноцінний офіс, у якому власник може працювати просто посеред моря.

"Великі простори та змінні планування забезпечують комфорт, притаманний більшим яхтам — з двома повноцінними VIP-каютами на нижній палубі та Supreme VIP-каютою на головній", — йдеться в пресрелізі компанії.

Верхня палуба перетворюється на усамітнену оазу власника: панорамний люкс із басейном, офісом, гардеробною та вітальнею. За запевненнями розробників суперяхти, тут можна переобладнати простір відпочинку навіть в приватний кінотеатр.

Просторий офіс на судні для роботи Фото: Jam Press

Там додають, що весь простір судна створений для з’єднання з морем через світло, тишу та мінімалізм. Виконавчий голова Sanlorenzo Массімо Перотті говорить, що судно класу 58Steel є продовженням легендарної серії суперяхт.

"Модель 58Steel втілює наше бачення супер’яхти, яка переосмислює пропорції, приватність і продуктивність, створюючи новий рівень тихого й екологічного крейсерування", — зізнається представник компанії.

Вні додає, що яхта відображає прагнення залишатися еталоном у класі яхт до 2000 GT. Пан Перроті резюумє, що розширена лінійка компанії у класі сталевих яхт "тепер налічує шість унікальних моделей, що задають стандарт дизайну та бажаності".

