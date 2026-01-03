Дочку Томмі Лі Джонса знайшли мертвою: ЗМІ назвали можливу причину смерті

1 січня дочка голлівудського актора Томмі Лі Джонса, Вікторія, була знайдена мертвою в одному з найвідоміших готелів Сан-Франциско — Fairmont. Наступного дня з'явилися нові деталі події, а також заяви її сім'ї.

Сім'я Томмі Лі Джонса виступила з короткою заявою щодо трагедії, попросивши громадськість про приватність. Про це повідомили журналісти видання PEOPLE.

"Ми дякуємо всім за добрі слова, думки та молитви. Будь ласка, поважайте наше приватне життя в цей важкий час. Дякую", — повідомили родичі Вікторії.

Смерть Вікторії Джонс: деталі трагедії

34-річну Вікторію Джонс виявили лежачою на підлозі на 14-му поверсі готелю. За даними джерел, на неї звернула увагу одна з гостей, яка спершу вирішила, що жінка перебуває у стані сильного алкогольного сп'яніння, і повідомила про це персонал.

Правоохоронці, які прибули на місце трагедії, не зафіксували на тілі Вікторії видимих травм. Крім того, на місці події не було виявлено предметів, пов'язаних із вживанням наркотиків, а також ознак можливого самогубства.

Однак в аудіозаписі виклику екстрених служб, що опинився в розпорядженні PEOPLE, інцидент був класифікований як "код 3 передозування, зміна кольору". У медичній практиці термін "зміна кольору" вказує на ціаноз — знижений рівень кисню в крові, який може бути пов'язаний із проблемами серця або легенів. У клініці Клівленда уточнили, що такий стан супроводжується синьою або фіолетовою зміною кольору шкіри, губ і нігтів.

Тим часом, офіційну причину смерті Вікторії Джонс поки що не встановлено. Розслідування триває.

Співчуття родині висловила й адміністрація готелю Fairmont. Представниця готелю Мішель Хестон наголосила, що персонал активно співпрацює з поліцією.

"Ми глибоко засмучені інцидентом, що стався в готелі 1 січня 2026 року. Ми висловлюємо щирі співчуття родині та близьким у цей дуже важкий час. Команда готелю активно співпрацює і підтримує поліцію в рамках проведеного розслідування", — заявила вона.

Раніше ми писали, що Вікторія була дочкою зірки фільмів "Люди в чорному", "Втікач" і "Старим тут не місце" Томмі Лі Джонса і його колишньої дружини Кімберлі Клафлі. У пари також є син Остін Джонс, якому зараз 43 роки.