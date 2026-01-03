Дочь Томми Ли Джонса нашли мертвой: СМИ назвали возможную причину смерти

1 января дочь голливудского актера Томми Ли Джонса, Виктория, была найдена мертвой в одном из самых известных отелей Сан-Франциско — Fairmont. На следующий день появились новые детали происшествия, а также заявления ее семьи.

Семья Томми Ли Джонса выступила с кратким заявлением относительно трагедии, попросив общественность о приватности. Об этом сообщили журналисты издания PEOPLE.

"Мы благодарим всех за добрые слова, мысли и молитвы. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь в это трудное время. Спасибо", — сообщили родственники Виктории.

Смерть Виктории Джонс: детали трагедии

34-летнюю Викторию Джонс обнаружили лежащей на полу на 14-м этаже отеля. По данным источников, на нее обратила внимание одна из гостей, которая сначала решила, что женщина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, и сообщила об этом персоналу.

Прибывшие на место трагедии правоохранители не зафиксировали на теле Виктории видимых травм. Кроме того, на месте происшествия не было обнаружено предметов, связанных с употреблением наркотиков, а также признаков возможного самоубийства.

Однако в аудиозаписи вызова экстренных служб, оказавшейся в распоряжении PEOPLE, инцидент был классифицирован как "код 3 передозировки, изменение цвета". В медицинской практике термин "изменение цвета" указывает на цианоз — пониженный уровень кислорода в крови, который может быть связан с проблемами сердца или легких. В клинике Кливленда уточнили, что такое состояние сопровождается синим или фиолетовым изменением цвета кожи, губ и ногтей.

Между тем, официальная причина смерти Виктории Джонс пока не установлена. Расследование продолжается.

Соболезнования семье выразила и администрация отеля Fairmont. Представитель гостиницы Мишель Хестон подчеркнула, что персонал активно сотрудничает с полицией.

"Мы глубоко опечалены инцидентом, произошедшим в отеле 1 января 2026 года. Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким в это очень трудное время. Команда отеля активно сотрудничает и поддерживает полицию в рамках проводимого расследования", — заявила она.

Ранее мы писали, что Виктория была дочерью звезды фильмов "Люди в черном", "Беглец" и "Старикам тут не место" Томми Ли Джонса и его бывшей супруги Кимберли Клафли. У пары также есть сын Остин Джонс, которому сейчас 43 года.